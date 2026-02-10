Țara noastră a intrat în top 3 al țărilor membre ale Uniunii Europene care în 2025 au înregistrat o creștere semnificativă a numărului de cetățeni din Ucraina care au primit statut de protecție temporară în UE, arată datele Eurostat.

Potrivit celui mai recent buletin Eurostat , România se află pe locul 3 la nivelul UE din punct de vedere al numărului de refugiați ucraineni în anul 2025.

Germania găzduiește peste un milion de ucraineni, aproape o treime din totalul la nivelul UE

La 31 decembrie 2025, un total de 4,35 milioane de cetățeni non-UE care au fugit dinUcraina au avut statut de protecție temporară în UE.

Țările UE care găzduiesc cel mai mare număr de beneficiari ai protecției temporare au fost:

Germania (1 250 620 persoane; 28,7% din totalul UE) Polonia (969 240; 22,3%) Cehia (393 055; 9.0%)

La 31 decembrie 2025, un total de 4.35 milioane de cetățeni non-UE care au părăsit Ucraina au primit statut de protecție temporată în UE. Comparativ cu finalul lunii noiembrie 2025, numărul total al persoanelor născute în Ucraina cu statut de protecție temporară a crescut la 24 675 (+0.6%).

Țările UE care au înregistrat cel mai mare număr de beneficiari ai protecției temporare originari din Ucraina au fost Germania (1 250 620 persoane; 28.7% din total la nivelul UE), Polonia (969 240 ucraineni; 22.3% din total) și Cehia (393 055; 9.0% din total).

România, locul 3 în UE la numărul de refugiați ucraineni în 2025

La nivelul celor 26 de țări membre care au oferit date, numărul de persoane cu stat de protecție temporară a crescut în 22 de țări, primele 3 țări cu cea mai mare creștere absolută fiind Germania (+9 620; +0.8%), Spania (+2 235; +0.9%) și România (+2 160; +1.1%). La polul opus, printre cele 4 țări membre care au înregistrat scăderi se află Franța (-1250; -2.4%) și Estonia (-470; -1.3%).

La 31 decembrie 2025, cetățenii ucrainieni reprezentau peste 98.4% dintre beneficiarii de protecție temporară în UE. Femeile adulte însumau 43.6% dintre beneficiari. Minorii reprezentau aproape o treime (30.5%), în vreme ce adulții bărbați compuneau puțin mai mult de un sfert (25.9%) din total.

