Kimi Antonelli a devenit cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1. Italianul are doar 20 de ani

Kimi Antonelli a devenit (la 20 de ani și 68 de zile) cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1 după disputarea Marelui Premiu din Mexic, informează CNN.

Deși etapa a fost câștigată de Max Verstappen, italianul Kimi Antonelli a obținut punctele necesare pentru a devenit matematic campion mondial.

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„Am reușit! Și nu aș fi aici fără Mercedes și familia mea. Nu-mi găsesc vorbele, încerc să înțeleg ce tocmai s-a întâmplat. A fost un sezon formidabil, iar faptul că împărtășesc acest podium cu Max (n.r. Verstappen) și Lewis (n.r. Hamilton) este ceva fantastic.

Aștept nerăbdător și alte dueluri pe viitor. În acest weekend m-am simțit puțin mai tensionat. Sunt atât de fericit că am reușit.

Este o zi pe care nu o voi uita niciodată”, a mărturisit campionul F1 Kimi Antonelli.

Kimi Antonelli a devenit primul italian care cucerește titlul mondial după Alberto Ascari în 1953.

Cursa de la Mexico City a fost câștigată de Max Verstappen (RedBull Racing), urmat de Lewis Hamilton (Ferrari) și Kimi Antonelli (Mercedes).

Italianul devine campion al lumii cu 4 etape înainte de încheirea sezonului din Formula 1.

Clasamentul piloților după cursa din Mexic

Kimi Antonelli (Mercedes) 380 puncte Max Verstappen (RedBull) 261 Lewis Hamilton (Ferrari) 259 George Russell (Mercedes) 250 Charles Leclerc (Ferrari) 245 Lando Norris (McLaren( 221 Oscar Piastri (McLaren) 144 Isack Hadjar (RedBull) 107 Liam Lawson (Racing Bulls) 83 Pierre Gasly (Alpine) 42 Arvid Lindblad (Racing Bulls) 38 Franco Colapinto (Alpine) 27 Oliver Bearman (Haas) 23 Gabriel Bortoleto (Audi) 14 Nico Hulkenberg (Audi) 13 Esteban Ocon (Hass) 7 Fernando Alonso (Aston Martin) 7 Carlos Sainz (Williams) 7 Alexander Albon (Williams) 5 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 1 Ryo Hirakawa (Haas) 1 Lance Stroll (Aston Martin) 0 Valtteri Bottas (Cadillac) 0 Sergio Perez (Cadillac) 0

Clasamentul constructorilor după cursa din Mexic

Mercedes 630 puncte Ferrari 504 RedBull Racing 382 McLaren 365 Racing Bulls 108 Alpine 69 Haas 31 Audi 27 Williams 12 Aston Martin 7 Cadillac 0

Formula 1 2026, program complet

8 martie: Marele Premiu al Australiei (Melbourne) / Câștigător – George Russell

15 martie: Marele Premiu al Chinei (Shanghai) / Câștigător – Kimi Antonelli

29 martie: Marele Premiu al Japoniei (Suzuka) / Câștigător – Kimi Antonelli

12 aprilie: Marele Premiu din Bahrain (Sakhir) – Anulat

19 aprilie: Marele Premiu al Arabiei Saudite (Jeddah) – Anulat

3 mai: Marele Premiu de la Miami + cursă de sprint – Câștigător: Kimi Antonelli

24 mai: Marele Premiu al al Canadei (Montreal) – Câștigător: Kimi Antonelli

7 iunie: Marele Premiu al Principatului Monaco – Câștigător Kimi Antonelli

14 iunie: Marele Premiu al Cataloniei (Barcelona) – Câștigător Lewis Hamilton

28 iunie: Marele Premiu al Austriei (Spielberg) – Câștigător George Russell

5 iulie: Marele Premiu al Marii Britanii (Silverstone) – Câștigător Charles Leclerc

19 iulie: Marele Premiu al Belgiei (Spa-Francorchamps) – Câștigător Kimi Antonelli

26 iulie: Marele Premiu al Ungariei (Budapesta) – Câștigător Lando Norris

23 august: Marele Premiu al Olandei (Zandvoort) – Câștigător Lando Norris

6 septembrie: Marele Premiu al Italiei (Monza) – Câștigător Kimi Antonelli

13 septembrie: Marele Premiu al Spaniei (Madrid) – Câștigător Kimi Antonelli

26 septembrie: Marele Premiu din Azerbaidjan (Baku) – Câștigător George Russell

4 octombrie: Marele Premiu din Bahrain (Sepang) – Câștigător Max Verstappen

11 octombrie: Marele Premiu de la Singapore – Câștigător Max Verstappen

25 octombrie: Marele Premiu al Statelor Unite (Austin) – Câștigător Kimi Antonelli

1 noiembrie: Marele Premiu al Mexicului (Ciudad de Mexico) – Câștigător Max Verstappen

8 noiembrie: Marele Premiu al Braziliei (Sao Paulo)

21 noiembrie: Marele Premiu de la Las Vegas

29 noiembrie: Marele Premiu al Qatarului (Lusail)

6 decembrie: Marele Premiu de la Abu Dhabi.

Sursa foto main: Profimedia