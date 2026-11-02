Imagini cu craterul provocat de impactul avionului privat în Florida. Toate cele 9 persoane aflate la bord și-au pierdut viața

Un avion privat de tip Learjet 60 s-a prăbușit în după-amiaza zilei de 1 noiembrie în Florida. Impactul a avut loc într-o zonă rezidențială din apropiere de Cresthaven, a anunțat Administrația Federală a Aviației din SUA. Toate cele nouă persoane aflate la bord și-au pierdut viața.

Avionul privat a decolat de la Aeroportul Internațional Austin-Bergstrom din Texas și se îndrepta către Aeroportul North Eleuthera din Bahamas.

Filmări cu locul tragediei au fost distribuite pe rețelele de socializare – la locul impactului se poate vedea craterul și crăpăturile rezultate pe asfalt în urma prăbușirii, precum și flăcări aprinse.

„Este o mare tragedie ce s-a întâmplat. Când vă uitați la imagini, este șocant. Parcă a fost ca o rachetă care a căzut și o explozie a împrăștiat tot molozul ”, a spus guvernatorul Floridei, Ron DeSantis într-o conferinșă de presă.

Biroul Național de Siguranța Transportului a anunțat că a lansat o investigație asupra prăbușirii.

600 de oameni au fost evacuați din zonă și relocați în două adăposturi subterane din comitat. Ploi torențiale cu fulgere și tunete au avut loc în zonă, la acel moment.

Sursa Video: Reuters