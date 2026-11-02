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„Sfarmă Piatră” vorbește despre jaful din casa lui Adrian Kreiner: „Cred că și cineva din interior i-a dat informații”

Alexandra Anton Marinescu
„Sfarmă Piatră” vorbește despre jaful din casa lui Adrian Kreiner: „Cred că și cineva din interior i-a dat informații”
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Adrian Mihai, cunoscut sub numele de „Sfarmă Piatră”, a vorbit în emisiunea „Martorii” despre uciderea omului de afaceri Adrian Kreiner. Fostul bodyguard a povestit ce știa despre ultimele deplasări ale milionarului din Sibiu. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

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Adrian Mihai spune că atacatorii lui Kreiner au primit informații din interior

Invitatul a susținut că persoanele care au pătruns în locuința omului de afaceri ar fi încercat să găsească o sumă importantă de bani. Invitatul a povestit că, înaintea atacului, Kreiner ar fi făcut o deplasare la Cluj, unde ar fi efectuat o tranzacție legată de modernizarea echipamentelor companiei sale, Matec.

„El vineri-seară a fost în club la Sibiu și sâmbătă pe zi s-a dus la Cluj, unde a făcut o tranzacție legată de un avans pentru modernizarea echipamentelor de care avea nevoie Matec. A venit duminică și hoții probabil credeau că are bani în casă, nu știu. Cred că și cineva din interior i-a dat informații.”

Iubita lui Kreiner ar fi primit amenințări

Potrivit fostului bodyguard, partenera afaceristului a primit mesaje de amenințare după moartea acestuia. Andrei Dumitrescu a amintit că în jurul femeii au existat numeroase discuții.

„Era speriată. Noi am fost gărzi de corp și la înmormântarea lui Adrian și după înmormântare câteva zile, pentru că ea ne-a arătat mesaje, primea mesaje de amenințare și se simțea în pericol. Cred că se victimiza. Mesajele existau. Nu le-a arătat decât la câteva persoane.”

Adrian Mihai și-a exprimat rezervele și față de anumite împrejurări ale atacului. Potrivit documentelor anchetei,fiica omului de afaceri a sunat la 112 din dressing, fiind ulterior descoperită, agresată și amenințată de atacatori.

„Deci ceva acolo nu este clar. Legat de faptul că fiica lui Adrian a rămas în dulap, este totul cusut cu ață albă.”

Adrian Kreiner a fost atacat în propria locuință din Sibiu, în noaptea de 5 spre 6 noiembrie 2023, și a murit ulterior la spital. Din casă au fost furate 16 ceasuri de valoare.

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