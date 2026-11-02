Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ia atitudine în ceea ce privește condițiile deplorabile din spitale, o realitate cunoscută de mulți ani. Acesta îi îndeamnă pe români să publice fotografii cu mâncarea din spitale.

Oficialul susține că vrea să vadă personal exemplele în care hrana este de calitate, dar și cazurile în care pacienții primesc mâncare insuficientă sau necorespunzătoare.

Mâncarea din spitale, o prioritate

Alexandru Rogobete arată că, pentru el, mâncarea din spitale rămâne o prioritate. Modul în care este preparată și servită masa în spitale este o chestiune de respect, de demnitate și, mai ales, de îngrijire medicală.

„Alimentația pacientului este parte a actului terapeutic! Nutriția are un rol esențial în recuperare, în eficiența tratamentului și în starea de bine a oamenilor internați”, arată ministrul Sănătății în mesajul său.

Apelul ministrului Sănătății

Rogobete spune că vrea să afle de la pacienți și aparținători cum arată mâncarea din spitalele României.

„Vă invit să postați în comentarii fotografii cu mesele servite în spitale și să precizați unitatea sanitară.

Vreau să văd exemplele pozitive! Acolo unde mâncarea este de calitate, bine preparată și servită în condiții decente, managerii și echipele merită felicitați! Dar vreau să văd și exemplele negative!”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook.

El mai susține că acolo unde pacienții primesc mâncare de proastă calitate, insuficientă sau servită necorespunzător, managerii spitalelor ar trebui să dea exemplu personal și să mănânce alături de pacienți.

„Nu vreau rapoarte cosmetizate”

„Nu vreau rapoarte cosmetizate. Vreau să cunosc realitatea, direct de la oamenii care trăiesc aceste experiențe”, adaugă ministrul.

Amintim că nu este prima dată când Rogobete aduce în discuție calitatea hranei din spitale. Astfel, în iulie 2025, ministrul anunța că va sta la masă cu managerii unor unități sanitare și va mânca alături de aceștia hrana oferită pacienților.