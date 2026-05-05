Nicoleta Pauliuc, mesaj similar cu cel al lui Cătălin Predoiu: „PNL trebuie să rămână parte a unei guvernări pro-europene”

Senatoarea Nicoleta Pauliuc, din gruparea anti-Bolojan, a transmis un mesaj, după ce moțiunea de cenzură a trecut cu 281 de voturi. Prim-vicepreședintele PNL a transmis că partidul „trebuie să rămână parte a unei guvernări pro-europene”, mesajul fiind similar cu cel al lui Cătălin Predoiu, viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne.

Nicoleta Pauliuc mai susține că îl respectă pe Ilie Bolojan pentru cariera lui, precum și pentru lucrurile pe care și le-a asumat. Senatoarea susține că PNL și-a asumat „reforme grele” și că facțiunea politică trebuie să se mențină în guvernarea pro-europeană, menționând 4 condiții. Astăzi, liderii PNL se întâlnesc într-o ședință pentru a contura linia partidului, după moțiunea de cenzură.

Nicoleta Pauliuc și Cătălin Predoiu au votat rezoluția PNL, în urmă cu 2 săptămâni, iar prin intermediul acesteia facțiunea politică și-a asumat că nu va mai fi cu PSD într-o coaliție.

„Îl respect pe Ilie Bolojan pentru întreaga sa carieră și pentru lucrurile îndrăznețe pe care și le-a asumat ca premier. Și mi-aș dori ca, în acest punct de cotitură, PNL să nu confunde demnitatea cu încăpățânarea, și consecvența cu rigiditatea. Alături de Ilie Bolojan, PNL și-a asumat în ultimele luni reforme grele. Am pierdut puncte în sondaje, am încasat costul politic. Acum, când aceste măsuri încep să dea roade, ar fi o eroare istorică să plecăm de la guvernare și să îi lăsăm pe alții să culeagă beneficiile unor măsuri pentru care noi am plătit. Aceasta nu ar fi demnitate — ar fi abandon. PNL trebuie să rămână parte a unei guvernări pro-europene. Cu patru condiții ferme: parcursul euro-atlantic al României reconfirmat fără echivoc, continuarea reformelor începute de Guvernul Bolojan, parteneriatul cu Președintele asumat ca atare — nu negat la televizor, și excluderea AUR semnată în scris de toți partenerii de coaliție, fiecare cu propria semnătură. Cred în PNL. Am rezistat la furtuni mai grele. Vom rezista și acum — dar de la masa la care se decide direcția României, nu din sala în care se comentează deciziile altora. #PNL #GuvernareProEuropeană #Reforme #FărăAur”, este mesajul notat de Nicoleta Pauliuc pe Facebook.

Mesajul lui Cătălin Predoiu

„PNL este un partid cu relevanță strategică pentru România, un partid pro-european, un partid care a găsit soluții pentru țară. PNL nu trebuie să se grăbească. Nu merită această moțiune. Nu merită Ilie Bolojan această moțiune. Este foarte multă emoție în partid”, a declarat Predoiu.

Trebuie să cântărim care sunt responsabilitățile noastre în acest moment. Opinia mea este că trebuie să cântărim și să luăm cea mai bună decizie.

Funcția de prim-ministru nu este una individuală, ci una care aparține partidului. Nu am discutat cu președintele Nicușor Dan în aceste zile și nici recent.

Nu trebuie să abandonăm guvernarea. PNL nu trebuie să fie absent de la masa deciziilor pentru că lăsăm un spațiu pentru AUR.

Eu cred că PNL are de ales între o supărare firescă și datoria față de repsonasibilitatea mai importantă”, a spus Cătălin Predoiu.

