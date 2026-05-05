Ciprian Ciucu anunță că merge mai departe cu Ilie Bolojan. „Moțiunea suveranistă a trecut, sus inima”

Ciprian Ciucu, primar general al Capitalei și prim-vicepreședinte al PNL a anunțat, marți, după ce moțiunea de demitere a Guvernului a trecut, că va „merge mai departe” cu Ilie Bolojan.

„Moțiunea suveranistă, antieuropeană a trecut.

Noi mergem mai departe cu! Nu pentru un om, ci pentru principiile pe care le întruchipează. Sus inima!”, a anunțat, marți, Ciprian Ciucu.

Guvernul Bolojan a picat. Moțiunea de cenzură a trecut cu 281 de voturi

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a trecut cu 281 de voturi pentru, din 431 de parlamentari prezenți.

După un vot zdrobitor în Parlament, Executivul este demis și rămâne doar interimar, până la formarea unei noi majorități.

Ce urmează după moțiune

După căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan, lucrurile nu se încheie odată cu votul din Parlament. Din contră, începe cea mai complicată etapă. Executivul nu dispare, ci intră în regim interimar, cu puteri limitate, ocupându-se doar de administrarea curentă până la instalarea unui nou guvern.