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Grindeanu îi cere lui Bolojan să-și recunoască greșelile și susține că participarea PNL la guvernare nu este „un favor făcut PSD”

Grindeanu îi cere lui Bolojan să-și recunoască greșelile și susține că participarea PNL la guvernare nu este
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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că PNL trebuie să participe la guvernare și afirmă că prezența liberalilor în Executiv nu reprezintă un favor făcut social-democraților, ci o decizie necesară pentru România. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta l-a criticat pe premierul demis Ilie Bolojan pentru modul în care gestionează problemele economice și a cerut o schimbare de direcție.

Grindeanu a invocat scumpirile, scăderea puterii de cumpărare și dificultățile cu care se confruntă firmele, susținând că nemulțumirea românilor față de situația economică nu poate fi ignorată.

”Domnule Bolojan, blocajul din economie și lipsurile cu care se confruntă românii nu dispar pentru că alegeți să le tratați cu ironie.

Nemulțumirea oamenilor față de direcția în care merge țara nu este o invenție a PSD”, a scris Grindeanu.

Grindeanu îi reproșează lui Bolojan situația economică

Liderul PSD i-a transmis premierului că problemele economice și dificultățile cu care se confruntă populația nu pot fi tratate cu ironie.

„Scumpirile apasă pe bugetele familiilor, salariile nu mai țin pasul cu prețurile, iar firmele resimt tot mai puternic panta descendentă economică în care ne aflăm”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

Acesta a cerut recunoașterea efectelor măsurilor adoptate și corectarea lor printr-un program de guvernare care să protejeze veniturile românilor.

”Nu puteți să vă prefaceți că nu vedeți consecințele politicilor pe care le-ați susținut! Schimbarea de direcție nu înseamnă promisiunea că toate problemele se vor rezolva peste noapte. Înseamnă să recunoașteți că măsurile adoptate nu au dat rezultatele așteptate și să existe voința politică de a le corecta, printr-un program de guvernare realist, dar care protejează banii românilor”, a scris Grindeanu.

Grindeanu: Participarea PNL la guvernare nu este un favor făcut PSD

În finalul mesajului, liderul social-democrat a insistat asupra participării liberalilor la guvernare, pe care o consideră o decizie în interesul țării, nu un gest în beneficiul PSD.

„Participarea PNL la guvernare nu este un favor făcut PSD, ci decizia corectă pentru România”, a transmis Sorin Grindeanu.

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