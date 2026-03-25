După ce liderii marilor confederații sindicale au refuzat participarea la Consiliul Național Tripartit alături de premierul Ilie Bolojan, reprezentanții BNS, Cartel ALFA și CNSLR-Frăția caută sprijin la președintele PSD, Sorin Grindeanu, pentru a impune un set de măsuri radicale împotriva scumpirilor.

Conflictul dintre sindicate și premierul Bolojan a atins punctul critic din cauza „modului defectuos” de convocare a partenerilor sociali. Sindicaliștii susțin că timpul extrem de scurt oferit pentru analiza măsurilor de criză reprezintă un dispreț total față de lege și față de nevoile populației. În loc să accepte un dialog cu premierul, pe care îl consideră un simplu „simulacru”, aceștia au ales să prezinte planul lor de salvare în patru puncte direct liderilor social-democrați.

„Suntem consternați să constatăm că, și în aceste condiții, deosebit de serioase, actualul guvern continuă neperturbat practica de mimare a dialogului social. Partenerii sociali au primit la orele 19.00 convocarea pentru reuniunea CNT-DS pentru a doua zi la ora 11.00 pe un document amplu, fără să existe minimul de timp pe care legea îl prevede pentru consultarea membrilor, fapt confirmat inclusiv de precedentul recent: la reuniunea CNT-DS din 6 februarie, convocarea a fost transmisă cu doar 17 ore înainte de începere. (…) Confederațiile sindicale reprezentative semnatare refuză intrarea în acest simulacru de dialog social și nu vor participa la reuniunea CNT-DS de astăzi,” au transmis aceștia.

Această mutare strategică vine în contextul în care PSD solicită deja măsuri mult mai dure decât cele propuse de Executiv, inclusiv tăierea accizelor. Prin această întâlnire de la sediul partidului, sindicatele speră să blocheze Ordonanța de Urgență a Guvernului și să forțeze o intervenție care să protejeze în mod real buzunarele românilor.

Măsurile pe care liderii sindicali le pun pe masa discuțiilor cu Sorin Grindeanu vizează direct securitatea energetică a țării. Prima cerință este repornirea grupurilor de la CE Oltenia. De asemenea, aceștia cer stoparea imediată a exporturilor de combustibil și gaze până la acoperirea consumului intern, o măsură ce ar putea schimba radical piața energiei. Pe lângă aceste decizii strategice, sindicatele insistă pentru reducerea TVA și a accizelor la carburanți, taxe care reprezintă peste jumătate din prețul final de la pompă.

