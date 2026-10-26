Ilie Bolojan îl acuză pe Sorin Grindeanu că și-a asumat „rolul unui premier de facto”. „Ar fi și mai bine dacă ar ști, totuși, despre ce vorbește”

Îndepărtat din Palatul Victoria după mai bine de cinci luni de interimat, Ilie Bolojan contraatacă din băncile Opoziției. Fostul premier îl acuză pe Sorin Grindeanu că și-a asumat „rolul unui premier de facto”. Mai mult, dă de înțeles că liderul PSD nu știe „despre ce vorbește” când discută despre problemele reale ale României.

Președintele PNL crede că Grindeanu îi face agenda primului-ministru Luca Niculescu.

Bolojan revendică victoria asupra agențiilor de rating

Într-o postare pe Facebook, Ilie Bolojan scrie despre victoria repurtată în „meciul” cu agențiile de rating. Potrivit acestuia, orice discuție pe marginea deficitului României, care a fost estimat de experții acestor instituții financiare, trebuie purtată cu maximă prudență.

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„Observ că domnul Grindeanu își asumă rolul unui premier de facto, anunțând activități și stabilind, practic, agenda domnului Niculescu. Ar fi și mai bine dacă domnul Grindeanu ar ști, totuși, despre ce vorbește”, scrie Bolojan.

Mai departe, el explică: „(…) Deficitul României, calculat pe baza tuturor datelor și cu toate facturile emise pe masă, a fost estimat de agențiile de rating. Ar trebui să știe (n.r. – Sorin Grindeanu) că experții acestora întorc pe toate părțile cifrele și se uită la toate detaliile, pentru că răspund în fața propriilor clienți. Dacă greșesc, își compromit propria credibilitate.

Agențiile de rating nu numai că nu au retrogradat România, dar au estimat pentru țara noastră următoarele deficite totale pentru 2026: Moody’s – 5,8% din PIB, Fitch – 5,9% și Standard & Poor’s – 6,2% din PIB.

Sau contestă domnul Grindeanu competența agențiilor de rating? Să le-o spună când se întorc. Acuză domnul Grindeanu Ministerul Finanțelor că a indus în eroare agențiile de rating, în condițiile în care PSD a avut reprezentanți la vârful acestuia tot anul, inclusiv în perioada de interimat?

Asta îl va ajuta mult în relația cu piețele și investitorii. Un mare «atu» pentru România în negocieri”.

„Grindeanu își fabrică scuzele pentru un eșec”

În continuare, Bolojan îl întreabă pe Grindeanu dacă „știe diferența dintre un deficit de etapă, trimestrial, când ai avansat multe cheltuieli ca să termini PNRR, și deficitul de la finalul anului, când îți vor intra banii din cererile de plată PNRR 5 și 6, cu excepția, desigur, a banilor pierduți din vina PSD din cauza nerespectării țintelor de decarbonizare și a neaprobării legii salarizării?”. Răspunsul îl oferă tot el: „E cam ca atunci când trebuie să scoți mai mulți bani din cutiile de pantofi ca să plătești diverse cheltuieli, urmând să le umpli la loc mai târziu. Astfel, la finalul anului, ai acolo cât ți-ai propus. Asta, dacă nu le golești din nou”.

„Ori domnul Grindeanu nu înțelege nimic, ori, cel mai probabil, își fabrică scuzele pentru un eșec.

Vrea să mai arunce cu bani la rectificările bugetare din zilele următoare și să nu ia măsurile de control al cheltuielilor la final de an, iar dacă se va rata ținta de deficit, să poată da vina pe cei ale căror estimări au fost considerate în regulă de trei agenții de rating. Vrea să justifice de ce bugetul de anul viitor nu va include promisiunile făcute în mod populist. Pentru că acestea nu au acoperire.

Noi vom sta cu ochii pe tot ceea ce vor face”, conchide liderul PNL.