Prima pagină » Actualitate » Ilie Bolojan îl acuză pe Sorin Grindeanu că și-a asumat „rolul unui premier de facto”. „Ar fi și mai bine dacă ar ști, totuși, despre ce vorbește”

Ilie Bolojan îl acuză pe Sorin Grindeanu că și-a asumat „rolul unui premier de facto”. „Ar fi și mai bine dacă ar ști, totuși, despre ce vorbește”

Ilie Bolojan îl acuză pe Sorin Grindeanu că și-a asumat „rolul unui premier de facto”. „Ar fi și mai bine dacă ar ști, totuși, despre ce vorbește”
Ilie Bolojan îl acuză pe Sorin Grindeanu că și-a asumat „rolul unui premier de facto”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Îndepărtat din Palatul Victoria după mai bine de cinci luni de interimat, Ilie Bolojan contraatacă din băncile Opoziției. Fostul premier îl acuză pe Sorin Grindeanu că și-a asumat „rolul unui premier de facto”. Mai mult, dă de înțeles că liderul PSD nu știe „despre ce vorbește” când discută despre problemele reale ale României.

Președintele PNL crede că Grindeanu îi face agenda primului-ministru Luca Niculescu.

Bolojan revendică victoria asupra agențiilor de rating

Într-o postare pe Facebook, Ilie Bolojan scrie despre victoria repurtată în „meciul” cu agențiile de rating. Potrivit acestuia, orice discuție pe marginea deficitului României, care a fost estimat de experții acestor instituții financiare, trebuie purtată cu maximă prudență.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Observ că domnul Grindeanu își asumă rolul unui premier de facto, anunțând activități și stabilind, practic, agenda domnului Niculescu. Ar fi și mai bine dacă domnul Grindeanu ar ști, totuși, despre ce vorbește”, scrie Bolojan.

Mai departe, el explică: „(…) Deficitul României, calculat pe baza tuturor datelor și cu toate facturile emise pe masă, a fost estimat de agențiile de rating. Ar trebui să știe (n.r. – Sorin Grindeanu) că experții acestora întorc pe toate părțile cifrele și se uită la toate detaliile, pentru că răspund în fața propriilor clienți. Dacă greșesc, își compromit propria credibilitate.

Agențiile de rating nu numai că nu au retrogradat România, dar au estimat pentru țara noastră următoarele deficite totale pentru 2026: Moody’s – 5,8% din PIB, Fitch – 5,9% și Standard & Poor’s – 6,2% din PIB.

Sau contestă domnul Grindeanu competența agențiilor de rating? Să le-o spună când se întorc. Acuză domnul Grindeanu Ministerul Finanțelor că a indus în eroare agențiile de rating, în condițiile în care PSD a avut reprezentanți la vârful acestuia tot anul, inclusiv în perioada de interimat?

Asta îl va ajuta mult în relația cu piețele și investitorii. Un mare «atu» pentru România în negocieri”.

„Grindeanu își fabrică scuzele pentru un eșec”

În continuare, Bolojan îl întreabă pe Grindeanu dacă „știe diferența dintre un deficit de etapă, trimestrial, când ai avansat multe cheltuieli ca să termini PNRR, și deficitul de la finalul anului, când îți vor intra banii din cererile de plată PNRR 5 și 6, cu excepția, desigur, a banilor pierduți din vina PSD din cauza nerespectării țintelor de decarbonizare și a neaprobării legii salarizării?”. Răspunsul îl oferă tot el: „E cam ca atunci când trebuie să scoți mai mulți bani din cutiile de pantofi ca să plătești diverse cheltuieli, urmând să le umpli la loc mai târziu. Astfel, la finalul anului, ai acolo cât ți-ai propus. Asta, dacă nu le golești din nou”.

„Ori domnul Grindeanu nu înțelege nimic, ori, cel mai probabil, își fabrică scuzele pentru un eșec.

Vrea să mai arunce cu bani la rectificările bugetare din zilele următoare și să nu ia măsurile de control al cheltuielilor la final de an, iar dacă se va rata ținta de deficit, să poată da vina pe cei ale căror estimări au fost considerate în regulă de trei agenții de rating. Vrea să justifice de ce bugetul de anul viitor nu va include promisiunile făcute în mod populist. Pentru că acestea nu au acoperire.

Noi vom sta cu ochii pe tot ceea ce vor face”, conchide liderul PNL.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ AUR propune o comisie parlamentară de anchetă pentru investigarea migrației ilegale, a infracțiunilor comise de cetățeni străini și a vulnerabilităților sistemului de control
11:43
AUR propune o comisie parlamentară de anchetă pentru investigarea migrației ilegale, a infracțiunilor comise de cetățeni străini și a vulnerabilităților sistemului de control
ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu propune angajarea răspunderii Guvernului pe reforma administrativ teritorială / Ce se întâmplă cu taxele din 2027
11:38
Sorin Grindeanu propune angajarea răspunderii Guvernului pe reforma administrativ teritorială / Ce se întâmplă cu taxele din 2027
FLASH NEWS Diana Buzoianu lămurește soarta pisicii-vedetă de la Ministerul Mediului. Ce s-a întâmplat cu Leia
11:17
Diana Buzoianu lămurește soarta pisicii-vedetă de la Ministerul Mediului. Ce s-a întâmplat cu Leia
INEDIT Orașul cu cea mai veche cramă din România. Și dacii cumpărau vin de acolo
11:17
Orașul cu cea mai veche cramă din România. Și dacii cumpărau vin de acolo
DESTINAȚII Totul despre târgurile de Crăciun din România. Când se deschid și ce orașe dau startul sărbătorilor de iarnă
11:06
Totul despre târgurile de Crăciun din România. Când se deschid și ce orașe dau startul sărbătorilor de iarnă
METEO Prima prognoză pentru Crăciun 2026 | Cum va fi vremea în București de Sărbători, potrivit meteorologilor Accuweather
10:52
Prima prognoză pentru Crăciun 2026 | Cum va fi vremea în București de Sărbători, potrivit meteorologilor Accuweather
Mediafax
Cum erau examinați ofițerii Securității în timpul lui Ceaușescu. Ce trebuiau să știe pentru a trece testele
Digi24
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea
Cancan.ro
Ninge 15 zile fără oprire în aceste orașe din România! Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza
Prosport.ro
Afaceristul român a pierdut 35.000.000 de euro pe distracția favorită: „Cât un spital de pediatrie în Botoșani”
Adevarul
Bulgaria, prinsă între Rusia și Occident. Miza alegerilor prezidențiale de astăzi, explicată de un jurnalist de la Sofia
Mediafax
Un nou derapaj al lui Donald Trump. A jignit Norvegia după ce nu a primit Premiul Nobel pentru Pace
Click
David Beckham a încins internetul la 51 de ani! Cum s-a fotografiat fostul fotbalist pe balconul din New York
Digi24
„Corpul meu a devenit un sclav al sistemului”: Femeile prinse în capcana datoriilor, care își scot uterul pentru a nu lipsi de la muncă
Cancan.ro
Afacerist celebru, găsit mort în propria casă, după ce 3 bărbați înarmați au intrat peste el. Ce au descoperit polițiștii
Ce se întâmplă doctore
Ce se pune lângă icoană în ajunul Sfântului Dumitru, pentru sănătatea și binele întregii familii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Honda CR-V diesel: fiabilitate japoneză sau reparații costisitoare?
Descopera.ro
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce sunt numerele imaginare?
Mediafax Italia
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
Mediafax Spania
AU EXPLODAT prețurile la hoteluri! Cât a ajuns să coste o cameră
POLITICĂ Politico: Franța, „omul bolnav al Europei”. Criza datoriilor și protestele împing economia spre un punct critic
11:42
Politico: Franța, „omul bolnav al Europei”. Criza datoriilor și protestele împing economia spre un punct critic
ULTIMA ORĂ A început întâlnirea dintre Luca Niculescu și Mugur Isărescu la BNR. Premierul are programată azi o întrevedere și cu reprezentanții mediului de afaceri
11:35
A început întâlnirea dintre Luca Niculescu și Mugur Isărescu la BNR. Premierul are programată azi o întrevedere și cu reprezentanții mediului de afaceri
CONTROVERSĂ Cum ar putea partidul AfD să „distrugă UE“ dacă Alice Weidel, lidera sa, preia cancelaria Germaniei. „Planul“ a fost „prezentat“ de ziarul britanic The Telegraph
11:24
Cum ar putea partidul AfD să „distrugă UE“ dacă Alice Weidel, lidera sa, preia cancelaria Germaniei. „Planul“ a fost „prezentat“ de ziarul britanic The Telegraph
REACȚIE Dominic Fritz sare în apărarea miniștrilor USR după ce Sorin Grindeanu a anunțat că începe „dezuserizarea” României
11:08
Dominic Fritz sare în apărarea miniștrilor USR după ce Sorin Grindeanu a anunțat că începe „dezuserizarea” României
CONTROVERSĂ Trump, comentariu „picant” despre posteriorul cântăreței Nicki Minaj: „Apropo, m-am uitat la un fund al naibii de frumos. E greu să-l ratezi”. Reacția artistei
11:05
Trump, comentariu „picant” despre posteriorul cântăreței Nicki Minaj: „Apropo, m-am uitat la un fund al naibii de frumos. E greu să-l ratezi”. Reacția artistei
SHOWBIZ Salariul uriaș primit de Irina Fodor la Asia Express. Câți bani îi dă Antena 1, pentru 44 de zile de muncă
10:33
Salariul uriaș primit de Irina Fodor la Asia Express. Câți bani îi dă Antena 1, pentru 44 de zile de muncă

Cele mai noi

Trimite acest link pe