Guvernul caută experți pentru monitorizarea întreprinderilor publice din România

11 aug. 2025, 18:36, Știri
Guvernul căută experți pentru agenția care monitorizează întreprinderile publice din România. Secretariatul General al Guvernului anunță luni publicarea procedurii de achiziție pentru servicii de expert independent.

Secretariatul General al Guvernului (SGG) a început procesul de selecție pentru ocuparea unui post de președinte și a două posturi de vicepreședinți ai Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), pentru un mandat de 4 ani, se arată într-un comunicat al Executivului.

Conform prevederilor legale, Comisia de selecție și Comisia de soluționare a contestațiilor sunt asistate în activitatea lor de un expert independent, specializat în recrutarea resurselor umane.

„În perioada 25 iulie – 8 august s-a desfășurat procedura de achiziție pentru selectarea expertului independent care va sprijini activitatea celor două Comisii. În perioada menționată a fost depusă o singură ofertă care nu a îndeplinit condițiile prevăzute în caietul de sarcini și aceasta a fost considerată neconformă. Astfel, la data de 11.08.2025, s-a decis reluarea procedurii de achiziție pentru serviciile expertului independent care va sprijini Comisia de selecție”, transmite Secretariatul General al Guvernului.

Documentația aferentă achiziției a fost încărcată în SEAP, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 20 august.

