Oana Gheorghiu continuă schimbul de replici cu Petrișor Peiu: Și dacă se dovedește, totuși, că domnul parlamentar/investitor minte de îngheață apele?

Oana Gheorghiu continuă schimbul de replici cu Petrișor Peiu, după reacția avută de liderul senatorilor AUR într-o postare pe Facebook.

Liderul senatorilor AUR susținuse că a fost „incriminat” că deține „acțiuni, în valoare de peste 1 milion de euro, la câteva companii listate la bursă”. Este vorba despre lista postată de vicepremierul României, recent, în care se găsesc companiile de stat la care liderul senatorilor AUR deține acțiuni. Lista completă se află la acest link.

„Îl invit să doneze înapoi statului român toate acțiunile”

Acum, vicepremierul Oana Gheorghiu vine cu o nouă replică adresată lui Petrișor Peiu. Iată ce a spus:

„Supărat că a aflat toată România despre acțiunile pe care le deține la companiile de stat, domnul parlamentar/investitor Petrișor Peiu spune așa pe pagina dumnealui:

„Cineva a cheltuit ieri câteva milioane de euro pentru a republica, prin zeci de mii de conturi, în aproape toate ziarele și la aproape toate televiziunile, o postare a vice-premierului Oana Gheorghiu”.

Context în care vă invit să mergeți pe pagina domnului parlamentar/investitor și să îi spuneți exact câți bani ați luat fiecare.

Și dacă se dovedește, totuși, că domnul parlamentar/investitor minte de îngheață apele, îl invit să doneze înapoi statului român toate acțiunile alea pe care le deține la companiile de stat.

Că doar vorba aia: nu ne vindem țara”, a notat Oana Gheorghiu pe Facebook.

