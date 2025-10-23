Ilie Bolojan a terminat în trei ani o facultate de cinci. Ce nu se leagă în CV-ul premierului

Neclariăți în CV-ul prim-ministrului. Ilie Bolojan declară că a urmat între anii 1990-1993 cursurile Facultăţii de Matematică din cadrul Universității din Timişoara, potrivit CV-ului publicat pe site-ul guvernamental. Problema este că în perioada respectivă durata studiilor era de 5 ani, arată Libertatea.

Pe blogul personal şi pe site-ul Guvernului, Bolojan a scris că a absolvit Universitatea din Timişoara, Facultatea de Matematică în perioada 1990-1993 – 3 ani.

Însă durata de 5 ani era standard pentru programele de licenţă la UVT încă din anul 1957, așa cum reiese de pe site-ul facultății, nu de trei ani aşa cum arată premierul în CV-ul său.

„În anul 1948 a fost înfiinţată Facultatea de Matematică-Fizică, de 3 ani, în cadrul Institutului Pedagogic din Timişoara, care îşi măreşte perioada de studii la 4 ani începând cu anul 1952, iar din anul 1957 durata studiilor devine 5 ani. În anul 1962, Institutul Pedagogic de 5 ani din Timişoara se transformă în Universitatea din Timişoara, iar din anul 1990 devine Universitatea de Vest din Timişoara”, se arată pe site-ul UVT.

Într-un răspuns pentru publicaţia citată, Departamentul de Comunicare și Imagine al UVT confirmă: „Domnul Ilie-Gavril Bolojan a absolvit în anul 1993, cu diplomă de inginer, cursurile Facultății de Mecanică din cadrul Universității Tehnice din Timișoara, în prezent Universitatea Politehnica Timișoara”.

Astfel, afirmaţia potrivit căreia ar fi studiat doar trei ani fără detalii despre diplomă ridică întrebări. Fie este vorba despre abandonarea facultăţii sau despre o interpretare diferită a termenilor „absolvit” şi „diplomă”.

Biroul de Presă al Guvernului nu a oferit publicației Libertatea lămuriri suplimentare pe acest subiect.

