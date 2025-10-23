Imediat ce Gândul a scris că premierul Ilie Bolojan a absolvit o facultate în 3 ani care, în mod normal durează 5 ani, acesta şi-a publicat diploma de licenţă.

Bolojan a absolvit două facultăţi, mai precis. Una de Inginerie Mecanică, în cadrul Universităţii Tehnice din Timişoara şi pe cea de Matematică, tot din Timişoara.

Premierul a absolvit cu nota 9 Tehnologia Construcţiilor de Maşini, cu specializarea Prelucrător prin Aşchiere.

Bolojan a mai absolvit şi o a doua facultate, de Matematică, tot la Timişoara. Cu nota 8, de data aceasta. Este aceeaaşi facultate pe care a urmat-o şi preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Numai că acesta din urmă a făcut 5 ani, a urmat şi un master după facultate, apoi s-a angajat drept cadru universitar.

