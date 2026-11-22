Primarul PSD al Buzăului, Constantin Toma, critic constant al conducerii Partidului Social Democrat, a venit cu o nouă declarație despre influența unor lideri politici din partid. Acesta a susținut, într-un interviu acordat Digi24, că adevăratul premier al Guvernului condus oficial de Luca Niculescu este Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei. Edilul a explicat că aceasta are un cuvânt important în deciziile partidului, deși nu ocupă nicio funcție în Executiv.

Întrebat cine este adevăratul premier al României, Constantin Toma a indicat-o pe Lia Olguța Vasilescu.

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„Olguța Vasilescu”, a răspuns primarul Buzăului.

Jurnalistul i-a atras atenția că primarul Craiovei nu este nici măcar ministru. Primarul Buzăului și-a menținut însă afirmația și a explicat că este vorba despre opinia proprie.

„Dar nu contează (n.r. că nici măcar nu este ministru). Nu poți să faci… Democrația o faci prin reprezentanți, nu democrația, între ghilimele. Da, e părerea mea, nu e părerea altcuiva”, a explicat Constantin Toma.

Declarația edilului vine după ce premierul Luca Niculescu a semnat, pe 18 noiembrie, o decizie prin care vicepremierul Marian Neacșu a primit atribuții de coordonare asupra ministerelor PSD, precum și asupra unor structuri din aparatul de lucru al Executivului.demisionează din cele două funcții de conducere pe care le ocupa în partid, însă a ales să rămână membru al PSD.

Toma este un critic constant al conducerii PSD

Nu este prima dată când primarul Buzăului vorbește despre influența Olguței Vasilescu. În luna iulie, Toma susținea că Partidul Social Democrat este condus, în realitate, de primărița Craiovei și de soțul acesteia, Claudiu Manda, secretarul general al partidului.

„Cea mai ascultată voce din PSD nu este Sorin Grindeanu, este Olguţa Vasilescu”, a spus atunci Constantin Toma.

„Electoratul mai sărac al PSD s-a îndreptat spre AUR”

În același interviu, primarul Buzăului a fost întrebat dacă PSD mai este partidul săracilor sau dacă a devenit o formațiune care reprezintă mai degrabă electoratul cu venituri mai mari.

Constantin Toma a susținut că o parte dintre alegătorii cu venituri mai mici au părăsit PSD și s-au îndreptat spre AUR. În schimb, social-democrații ar fi păstrat electoratul mai bogat.

„Nu e un partid al săracilor. Un partid al săracilor, dacă vreți, încet-încet s-a dus spre AUR. Pentru că au plecat ăia săracii din PSD, au lunecat spre AUR. Este același electorat, dar electoratul ăla mai sărac s-a dus spre AUR, electoratul mai bogat a rămas cu PSD-ul”.

Primarul Buzăului consideră că PSD și AUR nu sunt partide dușmane

Constantin Toma a vorbit și despre relația dintre PSD și AUR. Întrebat ce părere există în interiorul social-democraților despre formațiunea condusă de George Simion, edilul a spus că cele două partide nu se privesc ca adversari ireconciliabili.

Acesta a invocat inclusiv opiniile unor lideri social-democrați, precum Marian Neacșu și Paul Stănescu, despre relația cu AUR.