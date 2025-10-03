Prima pagină » Știri politice » Ilie Bolojan avertizează asupra încă unui eșec al reformelor: „Puteam face mai mult”. Pachetul 3 cuprinde cumulul pensie-salariu

Ilie Bolojan avertizează asupra încă unui eșec al reformelor: „Puteam face mai mult”. Pachetul 3 cuprinde cumulul pensie-salariu

Ruxandra Radulescu
03 oct. 2025, 15:05, Știri politice
Ilie Bolojan avertizează asupra încă unui eșec al reformelor:

Ilie Bolojan a declarat în cadrul conferinței de presă că „putea face mai mult” dacă exista mai multă solidaritate în coaliție și anunțat că Pachetul 3 de măsuri va cuprinde cumulul pensie-salariu, care speră că va fi adoptat în următoarele două săptămâni. 

„Când ești într-o coaliție de patru partide deciziile nu se iau ușor. Da eu cred că în condițiile date puteam face mai mult dacă eram mai coerenți, dacă eram mai solidari. Cred că poate fi făcut cât mai repede un pachet 3 și în această lună să-l putem adopta. Cu cât aceste decizii se adopta mai repede cu atât evităm ca cheltuielile care vin din urmă, dacă nu sunt reduse, practic câștigurile pe care le încasăm suplimentar sunt consumate de aceste cheltuieli fixe. Cumulul pensie salariu și pensionarea anticipată sunt cuprinse în Pachetul 3. Sper ca în două, trei săptămâni să fie adoptat”, a declarat Ilile Bolojan.

