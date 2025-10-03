Prima pagină » Actualitate » 100 de zile! Ilie Bolojan își prezintă Bilanțul la Palatul Victoria. Prioritatea premierului: CONCEDIERILE. „Reducerea de personal e o URGENȚĂ”

Ruxandra Radulescu
03 oct. 2025, 14:26, Actualitate
100 de zile! Ilie Bolojan își prezintă Bilanțul la Palatul Victoria. Prioritatea premierului: CONCEDIERILE.

Premierul Ilie Bolojan a ținut, vineri, o conferință de presă în care și-a prezentat bilanțul de 100 de zile de mandat. Premierul a declarat, referitor la reforma din administrație, că reducerea personalului e „o necesitate” și că speră să fie puse în practică în perioada următoare.

„Reforma administrației e o necesitate și o urgență, dincolo de a fi în serviciul cetățenilor, trebuie să fie mai eficientă, o reducere de cheltuieli, un calcul corect al posturilor, acolo unde există un surplus, reducerea acestor posturi e o necesitate sper să fie pus în practică în perioada următoare”, a transmis Bolojan.

Bolojan: „Nu a fost austeritate ce s-a făcut”

„Nu a fost o austeritate ce s-a făcut ci au fost măsuri de responsabilitate pusă în practic. Am fost nevoiți să creștem veniturile fiscale.
A trebuit în această perioadă să limităm și să reducem cheltuielile publice. Măsurile adoptate de plafonare a salariilor și reducere a sporurilor au fost un prim pas absolut necesar care trebuie continuat”, a declarat Bolojan, referitor la măsurile luate de Guvern.

Reforma administrației locale

Când va fi adoptat pachetul 3

„Când ești într-o coaliție de patru partide deciziile nu se iau ușor. Da eu cred că în condițiile date puteam face mai mult dacă eram mai coerenți, dacă eram mai solidari. Cred că poate fi făcut cât mai repede un pachet 3 și în această lună să-l putem adopta. Cu cât aceste decizii se adopta mai repede cu atât evităm ca cheltuielile care vin din urmă, dacă nu sunt reduse, practic câștigurile pe care le încasăm suplimentar sunt consumate de aceste cheltuieli fixe. Cumulul pensie salariu și pensionarea anticipată sunt cuprinse în Pachetul 3. Sper ca în două, trei săptămâni să fie adoptat”, a declarat Ilile Bolojan.

Ilie Bolojan, despre proiectul de lege pentru consumatorii vulnerabili propus de ministrul Energiei

Ilie Bolojan a comentat proiectul de lege propus de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care prevede un preț maxim de 1 leu/kWh pentru consumatorii casnici vulnerabili.

„Formulele de sprijin în orice domeniu trebuie să fie acordate adevăraților beneficiari. Pentru a scădea prețul energiei, atât pentru cetățeni, cât și pentru companii, trebuie să avem mai multă producție, capacitate de stocare mai mare și o piață funcțională. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că operatorii din acest domeniu acționează corect,” a spus premierul.

Ilie Bolojan prezintă bilanțul la 100 de zile de mandat

Ilie Bolojan a depus jurământul în fața președintelui la Palatul Cotroceni la data de 23 iulie.  Principala preocupare a guvernului în această perioadă a fost adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare în încercarea de a reduce deficitul bugetar.

Pe 7 iulie Guvernul și-a angajat răspunderea în fața Parlamentului pentru pachetul de măsuri fiscale care prevede majorări de taxe, cea mai importantă fiind creșterea TVA de la 19% la 21%, precum și înghețarea pensiilor și salariilor în sectorul public în anul 2026. Primul pachet a intrat în vigoare pe 25 iulie când a fost promulgat de președintele Nicușor Dan.

Pachetul 2 de măsuri fiscale a fost împărțit în 5 pachete diferite pentru care guvernul și-a sumat răspunderea în Parlament. Patru dintre acestea, inclusiv proiectul care reformează pensiile magistraților, se află în acest moment pe masa Curții Constituționale. Actualul termen de pronunțare este 8 octombrie. Singurul proiect care a trecut de controlul CCR și așteaptă promulgarea este cel care prevede reorganizarea ANCOM, ANRE și ASF.

