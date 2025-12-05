Prima pagină » Știri politice » Bolojan îi ia apărarea Dianei Buzoianu: „Apele Române are răspunderea principală”. Refuză să trimită Corpul de Control al Premierului la fața locului

🚨 Bolojan îi ia apărarea Dianei Buzoianu: „Apele Române are răspunderea principală”. Refuză să trimită Corpul de Control al Premierului la fața locului

Ruxandra Radulescu
05 dec. 2025, 15:08, Știri politice
Bolojan îi ia apărarea Dianei Buzoianu:
Actualizări
16:03

Bolojan, vești proaste pentru pensionari. Ce se întâmplă cu pensiile la anul

Întrebat dacă există vreo posibilitate ca anul viitor să fie indexate pensiile cu rata inflației, premierul Bolojan a spus că „deciziile care au fost luate pentru anul viitor nu pot fi schimbate cât timp nu există spații fiscale”.

„Dacă anul viitor evoluează într-o anumită măsură, anumite aspecte pot fi evaluate. Dar nu mi se pare normal să creez anumite așteptări”, a precizat Bolojan.

15:58

"Apele Române are răspunderea principală pentru această situație"

Instituțiile care nu au anticipat situațiile limită. De ce din raport lipsește explicația ESZ.

„ESZ a refuzat să permită accesul la toate datele. Acum a permis accesul și se corelează informațiile. Apele Române are răspunderea principală pentru această situație”

15:56

Bolojan refuză să trimită Corpul de Control al premierului în județele care au rămas fără apă

„Doamna ministru are corpul ei de control, l-a trimis la Administrația Bazinală, avem o colaborare instituțională cu autoritățile de acolo, deci nu e nevoie să trimitem corpuri peste corpuri de control, trebuie doar să vedem adresele, să vorbim cu oamenii și să luăm deciziile de rigoare. Acest lucru se va întâmpla săptămâna viitoare.”

15:52

"Nu există capacitate financiară să introducem în plată drepturi"

Am intrat în luna decembrie, când se adopta în trecut acea ordonanță trenuleț. Veți face și dvs. acest lucru?

„Cu siguranță nu există capacitate financiară să introducem în plată drepturi care astăzi sunt suspendate, gen indemnizații pentru primari.

Acest lucru nu se va întâmpla. Deci cel mai probabil vom avea o astfel de ordonanță, vom anunța astfel încât ceea ce este deja prorogat să fie în continuare prorogat. Ar trebui să fie anulate, nu amânate.”

15:52

Preluarea Aeroporturi Bucuresti: "Această societate nu va fi analizată într-o primă etapă"

Statul pregăteste preluarea Aeroporturi Bucuresti. Dvs. ați anuntat listarea. Indemnizatia este de 27.000 lei. Este o sfidare la adresa politicilor dvs?

„Această societate nu va fi analizată într-o primă etapă. În ceea ce privește salarizarea, știți că Guvernul are posibilități limitate să intervină și personal am presat fiecare autoritate tutelară să aducă nivelul de salarizare în companii la un nivel decent și să stabilească indicatori de performanță.”

15:50

Bolojan refuză să comenteze influența alegerilor asupra funcției de premier

Aveți nevoie de o victorie a lui Ciprian Ciucu pentru a rămâne premier?
„V-am răspuns deja. Degeaba insistați. Dacă aveți întrebări legate de funcționarea guvernului, vă răspund.”

15:43

Ilie Bolojan, despre solicitarea PSD de a o demite pe Buzoianu: "Nu voi potența acest tip de declarații"

Ilie întrebat de vulnerabilitățile propriilor miniștri, Diana Buzoianu și Ionuț Moșteanu.

„Pentru a avea o țară care se dezvoltă trebuie să ai o țară în siguranță, ceea ce România este în momentul de față, trebuie să o economie, o disciplină fiscală și o bună guvernare”

„Nu problema imaginii e cea mai importantă. Schimbările frecvente de miniștri nu ajută la proiecte pe terme lung, la predictibilitate. Niciodată nu am susținut schimbări frecvente de miniștri. Atunci când ești pe o anumită poziție se pot întâmpla accidente, poți să faci greșeli. În general eu am încurajat stabilitatea pe posturi și am considerat că în orice domeniu pentru a avea rezultate îți trebuie timp”.

PSD cere remanierea Dianei Buzoianu:

„Cred că mai important este țara noastră și trebuie să tratezi lucrurile serios, nu voi potența acest tip de declarații”

15:39

Prin concursul CSM, am respectat acest aspect care ține de avizare

„Soliditatea coaliției se va testa când vom ajunge la un vot pe o moțiune de cenzură. Cu toții avem o responsabilitate și o stabilitate politică este un nivel de bază.

În ceea ce privește decizia ICCJ, eu sper că acest proiect respectă prevederile constituționale și dacă data trecută CCR a considerat că 10 zile nu au fost suficiente, acum, și prin concursul CSM, am respectat acest aspect care ține de avizare, chiar dacă a fost aviz negativ.

Acum nu mai avem probleme de proceduri. Sper să se ajungă pe fond și să se constate că măsurile guvernului sunt corecte și constituționale.”

15:36
15:31

Ilie Bolojan despre demiterea Dianei Buzoianu: "Nu pot da un punct de vedere fără echivoc"

În comisia din Parlament, partenerii din coaliție au cerut demiterea Dianei Buzoianu.

„Nu voi da astăzi un punct de vedere fără echivoc dar dintr-o experiență de atâția ani de zile, instituțiile pot primi multe informări. Un ministru atât timp care are subordonați care propun soluții și care nu este în deplină cunoștință de cauză, nu poate să-și asume răspunderea pentru ce fac acești oameni. „

15:25

Bolojan i-a solicitat Dianei Buzoianu "date suplimentare" după prezentarea Corpului de Control

„În raportul preliminar pe care doamna ministru mi l-a prezentat astăzi nu apăreau date legate de responsabilitatea celor de la Administrația Bazinală.

I-am solicitat date suplimentare ca să vă putem spune, miercuri, ce trebuie făcut și cine sunt responsabilii. Dacă ai luat decizii care au avut costuri majore trebuie să îți asumi și erorile.”

15:20

Despre criza apei din Prahova și Dâmbovița: Am fost întrebat la Viena cine sunt responsabili

„Situația din Prahva unde de câteva zile mii de locuințe nu beneficiază de apă curentă. Am fost întrebat la Viena cine sunt responsabili. Facem tot ce se poate pentru a relua cât mai repede reluarea cu apă a agenților economici”

Am convocat Comitetul pentru Situații de Urgență pentru a aproba reluarea alimentarea cu apă. Posibil din această seara, alimentarea cu apă va fi reluată. Nu există garanția că această apă este potabilă”

15:17

Memorandum privind reforma companiilor de stat

„Prin memoransum se definesc instituțiile care sunt implicate, astfel că după listarea instituțiilor, putem spune care vor fi reorganizate prin fuziune, divizare, transformare sau lichidate”

„Tarom, Metrorex, CFR, Electrocentrale București, Complexul Energetic Valea Jiului” sunt doar câteva exemple.

15:11

Avem de absorbit 10 miliarde de euro până în luna august anul viitor

„Sunt două OUG-uri importante și un memorandum pe care le punctez. Am adoptat un OUG privind accelerarea adoptării fondurilor UE pe PNRR. Avem de absorbit 10 miliarde de euro până în luna august anul viitor”

15:09

"Am căzut de acord cu premierul Viktor Orban să pregătim un memorandum între cele două guverne" 

Premierul Ilie Bolojan a vorbit și despre ce a discutat în timpul vizitei în Austria și Ungaria, cu cancelarul Christian Stocker și cu premierul Viktor Orban.

„Cel mai important subiect a fost legat de investițiile în energie și interconectare energetică. Obiectivul este să avem o energie sigură, la un preț accesibil. Pentru asta, punem în practică un pachet de măsuri dintre care o parte țin exclusiv de noi, iar o parte țin de vecinii noștri.

Pe partea de măsuri interne trebuie să avem în vedere creșterea capacităților de producție și trebuie să finanțăm de exemplu centralele pe gaz, pe fotovoltaice, urgentarea finalizării lucrărilor la hidrocentrale. A doua este creșterea capacității de stocare. Vom asigura cofinanțări și anul viitor pentru a crește capacitățile de stocare.
Un element important este interconectarea piețelor din jurul nostru.

Partea aceasta și de piață unică de energie este foarte importantă, pentru că sunt perioade în care avem un surplus de energie, dar și perioade în care avem nevoie să importăm și am putea să o facem la prețuri mai bune.

Trebuie să creștem capacitatea de interconectare pe relația Ungaria-România-Austria. Am căzut de acord cu premierul Viktor Orban să pregătim un memorandum între cele două guverne pentru a crește capacitatea de transport pe rețelele dintre cele două țări.

14:39

Ce a discutat Bolojan cu oficialii din Austria și Viena

„Am avut o deplasare în Ungaria și Austria, în care am abordat mai multe probleme. Vizita oficială a avut 5 subiecte mai importante: politică generală, războiul din Ucraina, componenta de economie și investiții.

Am apreciat delegația de companii românești care au fost prezente în Austria, care au intrat pe piețele din această țară. Discuția pe care am avut-o cu colegii de la MAE este să trecem la susținerea explicită a acestor companii, așa cum fac și alte țări, pentru ca companiile noastre să se extindă”

Premierul Ilie Bolojan a susținut un briefing de presă la Palatul Victoria, după ședința de guvern, în cadrul căreia a fost analizat raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului, în contextul crizei de apă din Prahova și Dâmbovița. 

FOTO: Mediafax

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Care sunt cele 17 companii de stat pe care guvernul Bolojan vrea să le reformeze
16:47
Care sunt cele 17 companii de stat pe care guvernul Bolojan vrea să le reformeze
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan “speră” ca proiectul de lege pe pensiile magistraților să fie constituțional: “Soliditatea coaliției se testează la moțiunea de cenzură”
16:16
Ilie Bolojan “speră” ca proiectul de lege pe pensiile magistraților să fie constituțional: “Soliditatea coaliției se testează la moțiunea de cenzură”
NEWS ALERT Încă o veste proastă de la Guvern. Premierul Bolojan anunță că pensiile nu vor crește în 2026 nici măcar cu rata inflației
15:54
Încă o veste proastă de la Guvern. Premierul Bolojan anunță că pensiile nu vor crește în 2026 nici măcar cu rata inflației
ULTIMA ORĂ Premierul Bolojan anunță că e “foarte posibil” ca, în această seară, alimentarea cu apă să fie reluată în județele afectate. „Nu garantez că e potabilă”
15:31
Premierul Bolojan anunță că e “foarte posibil” ca, în această seară, alimentarea cu apă să fie reluată în județele afectate. „Nu garantez că e potabilă”
POLITICĂ Adrian Toni Neacşu acuză opoziţia de jocuri de culise cu moţiunea: „Dacă PSD-ul va pierde, se va putea răfui cu USR”
13:17
Adrian Toni Neacşu acuză opoziţia de jocuri de culise cu moţiunea: „Dacă PSD-ul va pierde, se va putea răfui cu USR”
VIDEO Ana Ciceală nu se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei: „Este o falsă problemă, bucureștenii să aleagă”
12:13
Ana Ciceală nu se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei: „Este o falsă problemă, bucureștenii să aleagă”
Mediafax
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
Digi24
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
Cancan.ro
Nuntă surpriză în Guvernul României. Premierul Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit în secret
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Momentul în care un șofer a zburat cu Mercedesul peste un sens giratoriu și alte două mașini. Ce s-a întâmplat
Mediafax
Ce se întâmplă cu vremea în România până în primele zile din 2026. Anunțul meteorologilor
Click
Horoscop săptămâna 5-11 decembrie. Trei zodii își schimbă destinul și dau lovitura pe plan profesional
Digi24
VIDEO Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea. Europa, în „declin civilizațional”, pusă pe planul do
Cancan.ro
Concubina lui Ilie Bolojan, apariție impecabilă la Viena. Cum s-a prezentat Ioana, de mână cu premierul României
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
SINGURA diferență dintre Coca-Cola și Pepsi! Tu ȘTII?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Cel mai bătrân strămoș al rechinilor înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
DESTINAȚII Orban ironizează Parisul din cauza atacurilor teroriste și promovează Budapesta ca pe o destinație ”sigură” pentru turiști în perioada Crăciunului
17:01
Orban ironizează Parisul din cauza atacurilor teroriste și promovează Budapesta ca pe o destinație ”sigură” pentru turiști în perioada Crăciunului
EXCLUSIV Susținătorii lui Kovesi îl presează pe președintele Nicușor Dan să se implice în schimbarea legii de numire a șefilor marilor parchete. Gândul prezintă strategia de influențare a numirilor pentru Ministerul Public și DNA, în pregătirea momentului din primăvara lui 2026
16:58
Susținătorii lui Kovesi îl presează pe președintele Nicușor Dan să se implice în schimbarea legii de numire a șefilor marilor parchete. Gândul prezintă strategia de influențare a numirilor pentru Ministerul Public și DNA, în pregătirea momentului din primăvara lui 2026
HOROSCOP Cele cinci zodii care vor cunoaște fericirea după Moș Nicolae. Viața lor se schimbă radical
16:56
Cele cinci zodii care vor cunoaște fericirea după Moș Nicolae. Viața lor se schimbă radical
EXTERNE Axios: Trump va anunța componența noului guvern din Gaza înainte de Crăciun. Cum va fi structurat și cine se va afla la conducere
16:53
Axios: Trump va anunța componența noului guvern din Gaza înainte de Crăciun. Cum va fi structurat și cine se va afla la conducere
DESTINAȚII Țara din Europa care oferă peste 80.000 de euro celor care se mută pe insulele sale izolate. Ce trebuie să faci
16:48
Țara din Europa care oferă peste 80.000 de euro celor care se mută pe insulele sale izolate. Ce trebuie să faci
UTILE Cum „păcălesc” românii facturile la curent. Metode simple și eficiente de economisire
16:27
Cum „păcălesc” românii facturile la curent. Metode simple și eficiente de economisire

Cele mai noi