Ilie Bolojan, întâlnire „constructivă” cu Apostolos Tzitzikostas, comisar european pentru Transporturi, la Palatul Victoria. Ce au discutat cei doi

Premierul Ilie Bolojan anunță o nouă rundă de discuții la nivel european, cu accent pe proiecte importante pentru România. Într-o postare, acesta a vorbit despre o întâlnire „constructivă” cu comisarul european Apostolos Tzitzikostas, în care au fost abordate mai multe teme esențiale precum transporturile, prețul energiei, mobilitatea militară.

Transporturi și legături mai bune cu Europa

Una dintre principalele direcții discutate a fost dezvoltarea proiectelor de interconectare în transporturi. Cu alte cuvinte, România vrea să fie mai bine conectată cu restul Europei, atât prin autostrăzi, cât și prin căi ferate moderne. Astfel de proiecte pot reduce timpii de transport, pot atrage investiții și pot facilita circulația mărfurilor.

Mobilitatea militară, o prioritate tot mai clară

Un alt subiect important a fost mobilitatea militară. În contextul actual de securitate, Uniunea Europeană pune accent pe capacitatea statelor de a deplasa rapid trupe și echipamente. Asta înseamnă investiții în drumuri, poduri și căi ferate care să poată susține astfel de transporturi.

Energie și prețuri mai stabile

Pe agenda discuțiilor au apărut și prețurile la energie, un subiect care îi afectează direct pe români. Guvernul caută soluții la nivel european pentru a ține costurile sub control și pentru a asigura o piață mai stabilă.

Turism durabil, planuri pentru viitor

Nu în ultimul rând, s-a discutat despre viitoarea strategie pentru turism durabil. România are un potențial mare în acest domeniu, iar autoritățile vor să atragă mai mulți turiști fără să afecteze mediul.

La final, premierul Ilie Bolojan i-a mulțumit comisarului Apostolos Tzitzikostas pentru colaborare și pentru sprijinul acordat proiectelor care implică România.

În plină criză, Coaliția încă analizează și nu ia nicio măsură pentru reducerea prețului carburanților. Bolojan vrea o reducere „în trepte”

Anunțul oficial al ministrului Barbu despre scumpirile care urmează la alimentele de bază

O nouă săptămână, un nou atac. Grindeanu îi pulverizează reforma lui Bolojan