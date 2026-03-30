O nouă săptămână, un nou atac. Grindeanu îi pulverizează reforma lui Bolojan

Olga Borșcevschi

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat luni guvernul din care fac parte și social-democrații. Grindeanu a spus că niciodată PSD-ul nu va numi ca fiind reformă concedierea colectivă, el precizând că asta nu e reformă şi este o acţiune luată de un guvern.

Grindeanu a fost întrebat de ce PSD este de acord cu reformele, dar nu este de acord cu disponibilizările.

„La ce reforme vă referiţi? Care reforme s-au întâmplat în ultimele zece luni şi nu le ştiu eu? Să ştiţi că datul afară de oameni nu înseamnă reforme. Să ştiţi că scăderea salariilor nu înseamnă reforme. Reforme, dacă vorbim dintr-o anumită perspectivă, să zicem administrativă, ar însemna comasarea unităţilor administrativ-teritoriale. Ar însemna digitalizare. Niciodată nu o să vedeţi că o să o numească PSD-ul ca fiind reformă concedierea colectivă. Asta nu e reformă. Asta este o acţiune luată de un guvern, dar nu putem să o numim reformă”, a declarat Grindeanu, la Bacău.

Liderul social-democrat a menționat că PSD a venit în septembrie 2025 şi au prezentat un program de relansare economică.

„Au trebuit vreo şase luni, şi aia cu forţa, să impunem acest program de relansare economică şi nici acesta în forma pe care am dorit-o noi, la pachet cu acel OUG 7 legat de administraţia publică, locală şi centrală. E un exemplu. Dar nu îmi place ritmul. Să treacă şase luni ca să poţi să pui în aplicare ceva ce noi spuneam atunci în septembrie, că dacă nu le aprobăm vom intra în criză economică…Ce să vezi? S-a întâmplat lucrul ăsta. De cinci luni de zile suntem, cred că e a şasea acum şi o să vedem lucrul acesta, consumul e în cap. O să vedem datele pe primul trimestru, la finalul lunii martie, dar în mod sigur indicatorii macroeconomici nu arată bine. Aproape sigur vă pot spune şi cu tărie că dacă am fi aplicat aceste măsuri în septembrie, lucrurile stăteau din punct de vedere economic altcumva”, a explicat el.

Foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / FOTO

Grindeanu: „Nu ne place să amenințăm, suntem împinși să o facem”

„Nu îmi place nici mie, nici colegilor mei să ameninţăm de fiecare dată. Să ameninţăm că dacă nu se aplică ceea ce am propus, pachetul, de exemplu, de relansare, facem anumite mişcări politice. Dacă nu se aprobă pachetul de solidaritate, cum s-a întâmplat în buget, blocăm lucrurile. Eu nu vreau să ajungem acolo. Suntem împinşi în a acţiona în acest mod. Suntem împinşi să luăm decizii din acestea ultimative. De o lună de zile Bogdan Ivan a prezentat în coaliţie cele cinci scenarii legate de combustibil, de schema prin care să ajutăm românii să suporte mai bine acest şoc al creşterii preţurilor la combustibil. O lună. Acum o lună eu l-am chemat în coaliţie să vină să prezinte aceste scenarii. Sunt patru săptămâni. Patru săptămâni în care nu s-a luat nicio decizie”, a adăugat Grindeanu.

El a subliniat că, din punctul lor de vedere, reforma administraţiei publice locale înseamnă, în primul rând, comasare de unităţi administrative teritoriale, dar comasare de dragul comasării nu înseamnă reformă, fiindcă poţi să faci această comasare, dar nivelul serviciilor publice să scadă.

„Putem să avem o singură primărie în ţara asta cu un singur angajat şi n-avem cheltuieli. Doar că toţi românii vor suferi fiindcă nivelul serviciilor publice ar fi unul prost. Comasare doar de dragul comasării, nici acesta nu e o soluţie. Dacă vii în spate cu anumite lucruri care ţin de digitalizare, de lucruri care se oferă pentru cetăţeni, servicii publice mai bune, reducând de asemenea costul cheltuielile publice, asta da, asta e reformă. Să dai afară oameni, să reduci salariile, mă scuzaţi, dacă pe dumneavoastră vă dau afară de la ziarul sau televiziunea la care sunteţi, e reformă? Eu zic că nu. Eu zic că e o reducere de costuri, şi atât. Nu e reformă”, a mai spus Grindeanu.

