Între două întâlniri oficiale în Republica Moldova, premierul Ilie Bolojan a dat o tură și pe la un festival în Horești, raionul Ialoveni. Însoțit de premierul moldovean, Bolojan a gustat de toate, plăcinte, sarmale, babă neagră (n.r. desert tradițional).

Nu a plecat cu mâna goală. Recean i-a oferit în dar omologului său produse locale.

„Suveniruri ale premierului Bolojan din Republica Moldova: de la premierul Recean a primit un ulcior tradițional și o hartă a României cumpărate de la producători locali la Festivalul Tezaur Național 2025, iar de la primarul din satul Bardar a primit o sticlă de coniac Bardar”, a transmis purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, pentru Gândul.

La Festivalul Tezaur Național, o gospodină din satul Ruseștii Noi a insistat să le dea celor doi premieri și câte două vărzări pregătite special pentru ei, scrie presa din Republica Moldova.

„Vărzar cu frunză de hrean (n.r. plăcintă), vedeți împărțiți-vă dar, să le gustați”, i-a îndemnat ea pe distinșii oaspeți. „Le gustăm neapărat”, a venit răspunsul premierilor.

După ce și-au delectat gustul, cei doi premieri au mers și în zona meșterilor populari. De la un stand, Recean a cumpărat câte un ulcior din lut, unul pentru sine și al doilea pentru invitatul său, pe care a plătit 400 de lei moldovenești.

„Sunt făcute manual din ceramică tradițională de la Iurceni, e ceva frumos de aceea a și procurat”, le-a spus jurnaliștilor de la TV8 MD, meșterul care i-a vândut obiectele de lut.

Mai târziu, cei doi premieri au poposit în statul Bardar, unde le-au povestit localnicilor despre „agenda europeană a Moldovei și contribuția României la realizarea acestui parcurs”, pe treptele Casei de Cultură.

Cadoul a fost oferit chiar la sosire, o sticlă de coniac Bardar și o carte.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI: