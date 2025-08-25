Prima pagină » Știri politice » Ilie Bolojan, între festivaluri și întâlniri oficiale în Moldova: plăcinte, sarmale și coniac Bardar / Cu ce daruri s-a întors premierul acasă

Ilie Bolojan, între festivaluri și întâlniri oficiale în Moldova: plăcinte, sarmale și coniac Bardar / Cu ce daruri s-a întors premierul acasă

25 aug. 2025, 17:39, Știri politice
Ilie Bolojan, între festivaluri și întâlniri oficiale în Moldova: plăcinte, sarmale și coniac Bardar / Cu ce daruri s-a întors premierul acasă

Între două întâlniri oficiale în Republica Moldova, premierul Ilie Bolojan a dat o tură și pe la un festival în Horești, raionul Ialoveni. Însoțit de premierul moldovean, Bolojan a gustat de toate, plăcinte, sarmale, babă neagră (n.r. desert tradițional).

Nu a plecat cu mâna goală. Recean i-a oferit în dar omologului său produse locale.

„Suveniruri ale premierului Bolojan din Republica Moldova: de la premierul Recean a primit un ulcior tradițional și o hartă a României cumpărate de la producători locali la Festivalul Tezaur Național 2025, iar de la primarul din satul Bardar a primit o sticlă de coniac Bardar”, a transmis purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, pentru Gândul.

La Festivalul Tezaur Național, o gospodină din satul Ruseștii Noi a insistat să le dea celor doi premieri și câte două vărzări pregătite special pentru ei, scrie presa din Republica Moldova.

„Vărzar cu frunză de hrean (n.r. plăcintă), vedeți împărțiți-vă dar, să le gustați”, i-a îndemnat ea pe distinșii oaspeți.

„Le gustăm neapărat”, a venit răspunsul premierilor.

După ce și-au delectat gustul, cei doi premieri au mers și în zona meșterilor populari. De la un stand, Recean a cumpărat câte un ulcior din lut, unul pentru sine și al doilea pentru invitatul său, pe care a plătit 400 de lei moldovenești.

„Sunt făcute manual din ceramică tradițională de la Iurceni, e ceva frumos de aceea a și procurat”, le-a spus jurnaliștilor de la TV8 MD, meșterul care i-a vândut obiectele de lut.

Sursa: TV8 MD

Mai târziu, cei doi premieri au poposit în statul Bardar, unde le-au povestit localnicilor despre „agenda europeană a Moldovei și contribuția României la realizarea acestui parcurs”, pe treptele Casei de Cultură.

Cadoul a fost oferit chiar la sosire, o sticlă de coniac Bardar și o carte.

Sursa: Ialovenionline.md

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Președintele, lavaliera și cameramanii. ADEVĂRUL din spatele clipurilor lui Nicușor. Cine filmează reality-show-ul președintelui

Motivele din spatele revenirii PSD la ședințele coaliției. Cartoful fierbinte – ALEGERILE pentru Primăria Capitalei

Citește și

ACTUALITATE Ionuț Moșteanu s-a întâlnit cu ministrul ucrainean al Apărării: „Vom continua să le fim alături în această LUPTĂ”
17:51
Ionuț Moșteanu s-a întâlnit cu ministrul ucrainean al Apărării: „Vom continua să le fim alături în această LUPTĂ”
VIDEO Ion Cristoiu spulberă „mirajul” creat de Nicușor Dan și aliații săi: „Discursul Oanei Țoiu poate fi semnat de Călin Georgescu”
17:44
Ion Cristoiu spulberă „mirajul” creat de Nicușor Dan și aliații săi: „Discursul Oanei Țoiu poate fi semnat de Călin Georgescu”
POLITICĂ Mihai Fifor acuză blocaje la Dezvoltare și Finanțe: Riscăm ca administrații locale și instituții centrale să nu își mai poată achita nici TAXELE
17:22
Mihai Fifor acuză blocaje la Dezvoltare și Finanțe: Riscăm ca administrații locale și instituții centrale să nu își mai poată achita nici TAXELE
ACTUALITATE Zamfir, atac la adresa lui Drulă privind alegerile din București: „USR să nu uite că nu sunt miezul guvernării”
17:04
Zamfir, atac la adresa lui Drulă privind alegerile din București: „USR să nu uite că nu sunt miezul guvernării”
VIDEO Ion Cristoiu CONDAMNĂ intențiile lui Nicușor Dan, după dezvăluirea Gândul: “O campanie plătită, el stă prost în sondaje”
17:01
Ion Cristoiu CONDAMNĂ intențiile lui Nicușor Dan, după dezvăluirea Gândul: “O campanie plătită, el stă prost în sondaje”
VIDEO Nicușor Dan și imaginea tatălui tradiționalist, o MANEVRĂ politică la limita legii? Ion Cristoiu: „Din punct de vedere legal este o infracțiune”
16:39
Nicușor Dan și imaginea tatălui tradiționalist, o MANEVRĂ politică la limita legii? Ion Cristoiu: „Din punct de vedere legal este o infracțiune”
Mediafax
Adevărata cauză a morții lui Felix Baumgartner: 'A rămas conștient până în ultimele clipe'
Digi24
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
Cancan.ro
Adrian Brîncoveanu, tunuri de milioane înainte de separarea de Andreea Marin. Adio cu premeditare?!
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Adevarul
Cine nu se poate pensiona în România. Indemnizația socială se acordă doar pensionarilor
Mediafax
Sezon dezastruos pe litoral. Scăderi pe toate liniile. Decizia luată de hotelieri
Click
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
Wowbiz
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Antena 3
O tânără de 22 de ani a murit imediat după ce a făcut un CT de rutină
Digi24
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Cancan.ro
Ce le-a spus Costin Bulgaru, tânărul de 21 de ani care a agonizat 10 ore în râpa din Făgăraș, salvatorilor. La căutări a participat și tatăl lui
Ce se întâmplă doctore
O recunoști pe celebra actriță? I-a cucerit pe toți cu frumusețea ei, în tinerețe. Astăzi, e total schimbată!
observatornews.ro
Ultimele schimbări la Pachetul 2: "Taxa pe bogăţie" va fi de trei ori mai mare
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
O tânără de 22 de ani a murit la scurt timp după efectuarea unui CT de rutină. Cum s-a produs tragedia
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Camera auto care îți poate salva permisul, lansată acum la preț surprinzător
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat înainte de BIG BANG?
Capital.ro
Omul de care se teme Vladimir Putin. Este singurul din lume. Doar el poate opri războiul
Evz.ro
Poliția locală sancționată din cauza unei filmări din trafic, care a fost făcută publică
A1
Cum arată camera de cămin a Violetei Bănică din SUA. La ce facultate de prestigiu a intrat fiica Andreei Marin
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Adevărul iese la iveală! Lucia spune fără ocolișuri de a ales să se îndepărteze de Danciu: „Aș fi avut anumite așteptări”. Reacția concurentului din ”Casa Iubirii”: „Ai avut un dubiu constant”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă îngrozită: -Vai, a venit soțul, fugi, ascunde-te repede!
Descopera.ro
Cum influențează alimentația somnul: Între mituri și realitate