Președintele, lavaliera și cameramanii. ADEVĂRUL din spatele clipurilor lui Nicușor. Cine filmează reality-show-ul președintelui

25 aug. 2025, 14:37, Știri politice
Președintele Nicușor Dan pare ca nu a aflat că perioada electorală s-a încheiat. Deci, și campania. Este șeful statului de trei luni. De aproape trei săptămâni este în vacanță. Cutreieră România și Republica Moldova, în timp ce Bucureștiul fierbe, sub presiunea măsurilor de austeritate și a pachetelor de reformă. Președintele României este star de reality-show, pe TikTok.

Ultima oprire în vacanta prelungită a fost la Roșia Montana. Acolo unde a mâncat „compoturi, slănină, șorici și a băut lapte direct după ce a fost muls de la vacă”.

Nicușor Dan a revenit la Roșia Montană, după aproape 9 ani. Ultima oară a fost acolo când fiica sa avea trei luni. Atunci „a dormit într-o roabă”.

Pe imaginile analizate de Gândul se poate observa echipa de filmare a președintelui.

Președintele, lavaliera și cameramanii

În imagini vedem, pe lângă dispozitivul de pază, doi bărbați, îmbrăcați la fel, cu pantaloni bej și geacă de culoare neagră, care fac ture în jurul președintelui, pentru a imortaliza cele mai bune „faze”.

Cameramanii președintelui sunt echipați cu obiective cu stabilizator de imagine, al căror preț este în jur de 7.000 – 8.000 lei, în funcție de model.

Lavalierele pe care le poartă președintele și partenera acestuia sunt de top. Modelul Rode 3 PRO ajunge la 1.600 lei.

Clipurile urcate până acum în social media ne arată că echipa de filmare folosește și drone pentru a capta imagini de la înălțime.

Captură filmare cu drona Sursa: TikTok / Nicușor Dan

Și pentru că președintele nu merge în vacanță doar cu familia, ci și cu echipa din dotare, limuzina prezidențială este neîncăpătoare.

Astfel că, SPP-ul i-a pus la dispoziție familiei Dan mai multe dubițe, în care să încapă toată lumea. Copiii, tehnicienii și aparatura.

Plimbarea președintelui pe meleagurile transilvănene a fost surprinsă de jurnaliștii de la televiziunea regională Carolina TV.

Adevărul din spatele clipurilor lui Nicușor

Preocuparea excesivă pentru imagine a președintelui a atras atenția tuturor.

O banală plimbare pe munte, cu familia, s-a transformat pentru Nicușor Dan într-un adevărat eveniment, demn de atenție publică și publicitate.

De exemplu, imaginile cu acesta arătându-i băiețelului un trunchi de copac au strâns 1,5 milioane de vizualizări, într-o săptămână.

Așadar, în spatele instantaneelor cu familia prezidențială, este o adevărată industrie, cu profesioniști și aparatură. Chiar și neavizații observă calitatea imaginii și a montajului clipurilor prezidențiale.

În campania electorală, Nicușor Dan, pe atunci reales primar general, povestea alegătorilor câtă importanță dă imaginii sale pe TikTok. Avea și o echipă specială, cu sarcina de a-l înfățișa corespunzător pe candidatul Nicușor Dan în fața electoratului de pe rețelele sociale. Echipa l-a costat pe Nicușor undeva la 15 mii de euro, pe lună.

”Am învăţat că pe TikTok trebuie să faci nişte filme într-un anumit fel, să ai bucăţele foarte mici, care să dea o imagine de dinamism, să te duci şi pe subiecte mai uşoare, pentru că TikTok este şi informaţie, dar este şi divertisment. Şi am angajat o echipă de TikTok care, iată că se descurcă foarte bine. (…) Sunt două fete cu ideile și doi băieţi cu filmatul şi cu montatul. Şi ei reuşesc să facă două sau trei filme pe zi, de 30 de secunde. Deci, asta este toată echipa de TikTok pe care o am”, explica primarul, pe 23 martie, la Digi 24.

Despre costurile acestei campanii de TikTok, acesta spunea că sunt ”de ordinul 10 sau 15 mii de euro, doar munca acestei echipe”, susținute din fondurile candidatului.

Campania s-a încheiat, năravul s-a păstrat. În vacanța prelungită, președintele nu ezită să-și folosească momentele de familie, în scop de promovare. „Zeama” degustată în Moldova, drumețiile și salutul lebedelor, devin clipuri prezidențiale, de-acum.

Cine-i plătește cameramanii lui Nicușor?

Familia prezidențială merge în vacanțe echipată nu doar de drumeție, ci și cu echipa de filmare și aparatura din dotare: camere, lavaliere și drone.

Întrebarea care rămâne este cine decontează serviciile de promovare în social-media și plata echipei tehnice și de ce toată această preocupare pentru imagine?

