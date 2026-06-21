Ilie Bolojan, mesaj de susținere pentru Ciprian Ciucu: „Am încredere deplină / cred că merită solidaritatea și susținerea noastră. Respect, Ciprian”

Ilie Bolojan a transmis un mesaj de susținere pentru Ciprian Ciucu, vizat de o anchetă penală. El i-a transmis, la Congresul PNL de duminică, un semnal de „încredere deplină” și a precizat că decizia lui Ciucu de a nu mai candida a fost asumată pentru a evita expunerea partidului la atacuri politice.

Liderul liberal i-a mulțumit pentru contribuția la câștigarea Primăriei Capitalei și a subliniat că acesta merită solidaritatea și respectul formațiunii. Ciprian Ciucu a anunțat sâmbătă că-și retrage candidatura pentru funcția de prim-vicepreședinte PNL, cu o zi înainte de congresul partidului. Edilul a luat decizia din cauza dosarului penal, deschis recent pe numele său.

„Am un scurt cuvânt pentru colegul meu Ciprian Ciucu! Am deplină încredere în Ciprian și sunt alături de el. Îi mulțumesc pentru tot ce a făcut, pentru câștigarea Primăriei Capitalei, pentru că a avut un merit determinant, și îi respect decizia pe care a luat-o. A fost alegerea lui să nu mai candideze, pentru a nu expune PNL la atacuri nedrepte, și cred că merită solidaritatea și susținerea noastră. Respect, Ciprian!”, a declarat Bolojan.

Bolojan a prezentat propunerile pentru noua conducere PNL

În cadrul Congresului, Ilie Bolojan a prezentat structura noii echipe de conducere a PNL ca o formulă extinsă, formată din 49 de membri proveniți din administrație, Parlament și organizațiile județene, descrisă drept nucleul decizional al partidului.

Din echipă fac parte, în poziții cheie, Dan Motreanu ca prim-vicepreședinte și Robert Sighiartău ca secretar general, alături de vicepreședinți precum Alexandru Muraru, Dragoș Pâslaru, Mircea Abrudean și alți reprezentanți ai structurilor regionale și parlamentare. Bolojan a invocat și integrarea unor figuri din zona administrației locale, precum Ioan Popa, precum și deschiderea către societatea civilă prin cooptarea Oanei Gheorghiu, pe care a descris-o drept „vocea societății civile” în partid. În ansamblu, liderul PNL a prezentat această formulă ca o echipă extinsă și reprezentativă, menită să reunească experiența politică, administrativă și expertiza externă într-o structură unitară de conducere a partidului.