Mircea Marius Totolici s-a stins din viață la 37 de ani, cu doar câteva ore înainte de petrecerea de nuntă. Tânărul făcuse cununia civilă cu partenera sa cu o săptămână înainte. Acesta ar fi suferit un infarct în timpul somnului.

O veste cumplită înaintea unei zile care trebuia să fie una dintre cele mai fericite

Familia lui Mircea Rednic trece printr-o dramă greu de imaginat. Mircea Marius Totolici, nepotul fostului fotbalist și antrenor, a murit la numai 37 de ani, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Ziua de sâmbătă trebuia să fie una specială pentru el și pentru femeia alături de care își construia viitorul.

Mircea Marius Totolici ar fi suferit un infarct în timpul nopții, conform România TV. El își petrecuse seara alături de persoane apropiate, iar nimic nu ar fi indicat că urma să se producă o asemenea tragedie. În dimineața zilei de sâmbătă, tânărul a fost găsit fără suflare.

Planurile pentru nuntă s-au transformat într-o tragedie

Pe 8 august, Mircea Marius Totolici și partenera sa au devenit oficial soț și soție. Pentru 15 august era pregătită petrecerea de nuntă, la care urmau să participe familia și prietenii.

Cei care l-au cunoscut l-au descris drept un om vesel, energic și apropiat de cei din jur. Era apreciat pentru felul în care își trata prietenii și pentru disponibilitatea de a-i ajuta atunci când aveau nevoie.

Trupul lui Totolici a fost depus la capela Cimitirului Central din Sibiu

ACS LSS Voința Sibiu, clubul de fotbal din Sibiu, a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea lui Mircea Marius Totolici, care era destul de apropiat clubului.

Voința Sibiu l-au descris drept un prieten și un susținător al clubului. Aceștia au amintit sprijinul pe care Totolici l-a oferit grupelor de copii și juniori și au precizat că gesturile sale pentru micii fotbaliști vor rămâne în amintirea celor din cadrul clubului.

În mesajul publicat pe Facebook, reprezentanții Voința Sibiu au transmis condoleanțe familiei și apropiaților lui Mircea Marius Totolici și au încheiat cu mesajul: „Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

Trupul neînsuflețit al lui Mircea Marius Totolici a fost depus la capela mare a Cimitirului Central din Sibiu.

Persoanele care l-au cunoscut și au dorit să îi aducă un ultim omagiu au putut merge la capelă începând de duminică, 16 august 2026, de la ora 15:00, potrivit unui mesaj făcut public pe rețelele sociale.

Cine a fost Mircea Marius Totolici

Mircea Marius Totolici avea 37 de ani și era nepotul cunoscutului antrenor Mircea Rednic. În Sibiu, acesta era apropiat de lumea fotbalului și un susținător al ACS LSS Voința Sibiu. Una dintre cele mai importante contribuții ale sale a fost sprijinul oferit grupelor de copii și juniori ale clubului. Reprezentanții Voința Sibiu au transmis că ajutorul și gesturile sale pentru micii fotbaliști vor rămâne în amintirea clubului.