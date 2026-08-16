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Călin Georgescu răbufnește pe tema crizei din energie: „Asta nu mai este nici incompetență și nici hoție, este acțiune anti-românească”

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Călin Georgescu, candidatul suveranist care a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale anulate din 2024, a lansat un atac dur la adresa modului în care autoritățile gestionează resursele de apă și energie ale României, numind situația o „acțiune anti-românească”. În paralel, vizitele sale recente la lăcașurile de cult au fost aspru criticate de ministrul Dragoș Pîslaru, care l-a acuzat de ipocrizie și l-a comparat cu președintele Nicușor Dan.

Călin Georgescu: „Asta nu mai este nici incompetență și nici hoție, este acțiune anti-românească.”

Prezent la Mănăstirea Brâncoveni, Călin Georgescu a susținut un discurs în care a subliniat că România este o țară binecuvântată cu resurse naturale uriașe, dar care suferă din cauza deciziilor luate de conducători contrar intereselor naționale.

„Deci nu știu ce voi face, dar știu sigur ce nu voi face. Nu voi fura și nu voi trăda. O țară care își asigură hrana, își protejează apa și își produce energie nu va fi niciodată îngenuncheată de nimeni. Proiectul apă, hrană, energie nu a fost o pomană electorală, ci a fost arhitectura libertății poporului român”, a declarat Georgescu.

Fostul candidat prezidențial a criticat dur managementul apelor și politicile de taxare din sectorul energetic: „Dumnezeu ne-a binecuvântat și a dat acestei țări 35% din bazinul Dunării, 20% din bazinul hidrografic al Europei și peste 60% din resursele de ape minerale ale Europei. Nu seceta ne lasă fără apă. Înecăm țara când plouă, vărsăm surplusul în mare și apoi declarăm criză suprataxând poporul român. Asta nu mai este nici incompetență și nici hoție, este acțiune anti-românească. Dunărea trebuie abordată pe ansamblu, nu pe segmente”.

Dragoș Pîslaru critică vizele lui Călin Georgescu la Mănăstiri

Ministrul Dragoş Pîslaru a comentat despre vizitele facute la manastirii de liderii politici în cadrul unei intervenții la postul B1 TV. Dragoș Pîslaru a făcut o distincție tranșantă între modul în care se raportează la credință Călin Georgescu și președintele Nicușor Dan.

„Diferența fundamentală între cei doi este că președintele țării chiar este creștin ortodox. Una este să fii practicant și să te duci la mănăstire pentru că faci asta de mult timp. Alta este să ai idei despre energie și spiritualitate și să păcălești credincioșii adevărați”, a explicat ministrul.

Potrivit lui Pîslaru, Călin Georgescu ar promova, de fapt, o filieră spirituală diferită de ortodoxia tradițională, bazată pe referiri la concepte de „energie” și pe un „folclor legendar” pe care le consideră străine de dogma creștină.

În concluzie, ministrul a catalogat gesturile lui Georgescu drept „fățărnicie”, afirmând că acestea reprezintă „o chestiune de ipocrizie majoră” și „strict o chestiune în căutare de voturi”, în timp ce atitudinea președintelui Nicușor Dan față de religie este una autentică și personală.

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