CSM face apel la exigența de imparțialitate a Curții Constituționale în scandalul întâlnirii Bolojan–Tănăsescu: Hotărârile CCR produc efecte obligatorii pentru toate autoritățile statului

Consiliul Superior al Magistraturii cere clarificări publice în cazul întâlnirii dintre președinta CCR, Elena-Simina Tănăsescu, și Ilie Bolojan, premier demis, despre care informațiile apărute în spațiul public arată că ar fi avut loc în biroul președintelui Senatului. CSM atrage atenția că, într-un asemenea context, independența Curții trebuie să fie nu doar garantată, ci și lipsită de orice aparență de influență politică.

CSM susține că întâlnirea ridică întrebări legitime atât prin contextul în care ar fi avut loc, cât și prin faptul că CCR urma să se pronunțe asupra unor cauze cu relevanță instituțională, inclusiv pentru formațiunea politică reprezentată de Ilie Bolojan. Consiliul cere explicații privind împrejurările întrevederii, natura acesteia, motivul pentru care a avut loc în biroul președintelui Senatului și temele discutate.

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„Potrivit datelor vehiculate public, întâlnirea ar fi avut loc în biroul președintelui Senatului, într-o perioadă în care Curtea Constituțională urma să se pronunțe asupra unor cauze cu relevanță instituțională semnificativă, inclusiv pentru formațiunea politică reprezentată de domnul Ilie Bolojan.

Consiliul Superior al Magistraturii subliniază că, în astfel de situații, răspunsul instituțional adecvat trebuie să fie unul ferm orientat către transparență și clarificare publică”, se arată în comunicatul CSM.

CSM: Exigența de imparțialitate, crucială în cazul CCR

Independența unei jurisdicții nu este garantată exclusiv prin normele sale de organizare și funcționare, notează CSM, care arată că aceasta depinde în mod esențial de conduita persoanelor care o reprezintă. Consiliul cere înlăturarea, prin explicații clare și complete, a oricărei suspiciuni rezonabile privind existența unor raporturi incompatibile cu exigențele de imparțialitate.

„În cazul Curții Constituționale, această exigență este cu atât mai importantă cu cât hotărârile sale produc efecte obligatorii pentru toate autoritățile statului, sunt aplicate în mod direct de instanțele judecătorești și, în numeroase situații, privesc în mod direct organizarea și funcționarea sistemului judiciar, inclusiv aspecte precum statutul magistraților, regimul salarizării sau soluționarea conflictelor juridice de natură constituțională în care este implicată autoritatea judecătorească”, precizează CSM în comunicat.

Consiliul cere clarificări în cazul întâlnirii Bolojan – Tănăsescu

CSM invocă și precedentul din 2018, când Elena-Simina Tănăsescu, pe atunci consilier prezidențial, și-a prezentat demisia în urma controverselor generate de o întâlnire cu un judecător al CCR. Consiliul consideră că standardul de exigență exprimat atunci trebuie menținut și în prezent, indiferent de funcțiile ocupate sau de contextul instituțional.

„Consiliul amintește că sensibilitatea acestei problematici a fost recunoscută inclusiv în anul 2018, când doamna Elena-Simina Tănăsescu, în calitate de consilier prezidențial, și-a prezentat demisia în contextul controverselor generate de o întâlnire cu un judecător al Curții Constituționale. Poziția exprimată public la acel moment a evidențiat necesitatea ca asupra activității Curții Constituționale să nu planeze nici măcar suspiciunea unei posibile imixtiuni”, notează CSM.

În acest cadru, Consiliul Superior al Magistraturii apreciază că se impun clarificări publice cu privire la împrejurările în care a avut loc întrevederea, natura acesteia, rațiunea desfășurării sale în biroul președintelui Senatului, precum și temele care au făcut obiectul discuțiilor.

„O asemenea clarificare este necesară, în primul rând, pentru protejarea autorității Curții Constituționale și pentru menținerea încrederii publice în imparțialitatea și integritatea deciziilor sale”, adaugă CSM în comunicat.

Șefii curților de apel și președinții a 50 de tribunale din țară cer explicații

Președinții curților de apel din România au cerut, duminică, explicații publice despre întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu, și Ilie Bolojan. Potrivit comunicatului de presă transmis de judecători, trebuie lămurit dacă întâlnirea a avut loc, în ce condiții s-a desfășurat, de ce ar fi avut loc în biroul președintelui Senatului și ce s-a discutat.

Într-un comunicat comun, președinții a 50 de tribunale din România s-au alăturat demersului și au invocat standardele de independență și imparțialitate aplicabile justiției și susțin că acestea trebuie respectate „cu aceeași rigoare” și în cazul jurisdicției constituționale.