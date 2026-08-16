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Infern pe insula Salamina din Grecia. Sute de oameni au fost evacuați de urgență pe mare după izbucnirea a două incendii de vegetație

Infern pe insula Salamina din Grecia. Sute de oameni au fost evacuați de urgență pe mare după izbucnirea a două incendii de vegetație
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Două persoane au murit și sute de localnici și turiști au fost evacuați de urgență, inclusiv pe mare, după ce două incendii masive de vegetație au izbucnit aproape simultan pe insula grecească Salamina, situată la vest de Atena. Din cauza vântului puternic, flăcările s-au extins rapid spre zonele rezidențiale și au lăsat în urmă case avariate și panică, relatează Ta Nea.

Pompierii au descoperit trupurile carbonizate a două persoane în așezarea de coastă Peristeria, zona unde a izbucnit primul focar, în timp ce cel puțin cinci persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri de urgență, iar nouă persoane au primit asistență medicală pe loc.

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Paza de Coastă elenă a mobilizat de urgență 5 ambarcațiuni de patrulare și zeci de bărci private, în timp ce poliția a solicitat suplimentar două feriboturi pentru a evacua turiștii și localnicii din zonă. În total, aproximativ 380 de persoane au fost evacuate din calea incendiilor pe mare.

Autoritățile au emis avertizări de evacuare imediată pentru localitățile Peristeria, Kolones, Saterli, Selinia, Perani și Kaki Vigla în contextul în care insula este extrem de aglomerată în contextul sărbătorii de Sfânta Maria, când mii de atenieni sunt în vacanță în aceste zone.

Aproape 200 de pompieri și 50 de autospeciale au fost trimise la fața locului pentru a stinge flăcările și pentru a le împiedica să se extindă, relatează presa. Primul focar a fost anunțat în jurul orei 14:40 și s-a răspândit rapid din cauza vânturilor puternice, potrivit oficialilor de pe insulă.

Autoritățile au emis șase mesaje de alertă în aproximativ 40 de minute, dintre care cele mai multe îndemnau cetățenii la evacuare din diferite zone ale insulei.

„GR-alert: Alertă extremă

Protecția Civilă 16-08-2026, ora 15:35. Incendiu în zona dumneavoastră. Dacă vă aflați în zona Kaki Vigla (Salamina), regiunea Attica, îndepărtați-vă (evacuați) spre Aiantio. Urmați instrucțiunile autorităților”.

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