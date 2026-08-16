Unul dintre cele mai populare recipiente din bucătării este, probabil, caserola alimentară. Cu toate acestea, este important de reținut că materialul din care sunt fabricate poate fi mult mai relevant pentru sănătatea noastră decât credem.

„Nu încălziți niciodată mâncarea în recipiente de plastic, deoarece, în cele din urmă, căldura eliberează compuși chimici și microplastice, precum, de exemplu, bisfenolii”, avertizează asistentul medical Jorge Ángel (@enfermerojorgeangel) într-una dintre cele mai recente postări ale sale pe rețelele sociale, scrie El Economista.

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Ce înseamnă dacă pe recipient scrie „potrivit pentru cuptorul cu microunde”

Potrivit acestui expert, chiar dacă pe recipient scrie că este potrivit pentru cuptorul cu microunde, „nu înseamnă că nu poate elibera acești compuși”. De altfel, de ani de zile, diverse studii avertizează asupra posibilelor riscuri pe care microplasticele le prezintă pentru sănătate.

„În cele din urmă, acești compuși sunt cancerigeni pe termen lung, provoacă probleme hormonale, probleme ale sistemului imunitar…”, spune asistentul medical. Una dintre cele mai semnificative descoperiri de până acum este identificarea unor mostre de microplastice în creiere umane, ceea ce demonstrează capacitatea acestora de a se transfera prin vasele de sânge către diferite părți ale organismului.

Cu toate acestea, una dintre cele mai mari provocări pentru oamenii de știință o reprezintă marile dificultăți existente în ceea ce privește detectarea acestor substanțe la pacienți.

„Eu fac asta de ceva timp și, în plus, mâncarea are un gust mult mai bun. Întotdeauna folosesc recipiente din sticlă, care, pe deasupra, nu se deformează niciodată dacă le pui în mașina de spălat vase”, conchide asistentul medical.