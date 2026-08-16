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Tragedie la Olimp! Doi frați de 17 și 19 ani au murit înecați după ce au fost dați dispăruți în mare

Tragedie la Olimp! Doi frați de 17 și 19 ani au murit înecați după ce au fost dați dispăruți în mare
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Doi frați, în vârstă de 17 și 19 ani, au murit duminică, 16 august, după ce au dispărut în Marea Neagră, în zona Faleza Olimp – Steaua de Mare. Cei doi tineri erau din județul Vaslui și veniseră pe litoral ca să muncească.

Alarma a fost dată după ce cei doi frați au fost semnalați dispăruți în mare. ISU Constanța a mobilizat mai multe forțe pentru operațiunea de căutare și salvare. La intervenție au participat o ambarcațiune, 10 scafandri și trei autospeciale. Misiunea a fost dificilă din cauza mării agitate și a valurilor care ajungeau la aproximativ doi metri.

Adolescentul de 17 ani a fost găsit primul

Primul găsit de salvatori a fost adolescentul de 17 ani. Acesta a fost scos din apă, iar cadrele medicale au început manevrele de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse, băiatul nu a mai putut fi salvat și a fost declarat decedat.

Operațiunea de căutare a continuat pentru fratele său de 19 ani. Tânărul a fost găsit ulterior de salvatori, însă nici viața acestuia nu a mai putut fi salvată.

Cei doi frați veniseră din Vaslui pe litoral ca să lucreze

Cei doi frați erau din județul Vaslui și veniseră pe litoral pentru a munci. Sora lor se afla cu ei pe plajă, însă nu a intrat în apă și a asistat la tragedie de la mal, potrivit ct100.ro.

În cursul zilei de duminică, pe mai multe plaje de pe litoral a fost arborat steagul roșu, care indică interdicția de a intra în mare. În zona Olimp, marea era foarte agitată, iar valurile ajungeau la aproximativ doi metri.

Patru persoane scoase din apă în Eforie Nord și Sud

Tot duminică, salvatorii care încadrează Șenilata Eforie Sud au intervenit pentru două persoane scoase din apă de turiști. Doi bărbați, în vârstă de 24 și 22 de ani au primit îngrijiri medicale la fața locului. Bărbatul de 22 de ani a fost transportat la spital. Celălalt a refuzat transportul după ce a fost evaluat și îngrijit la punctul de prim ajutor.

Un alt incident a avut loc tot astăzi la Eforie Nord, unde doi copii în vârstă de 12 ani au fost scoși din apă de salvamari. La fața locului a intervenit Șenilata Eforie Nord. Potrivit ISU Constanța, starea celor doi copii nu a impus transportul la spital.

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Steagul Roșu a fost ridicat pe litoralul românesc

Pe litoral a fost ridicat steagul roșu din cauza condițiilor periculoase din mare. Vântul bate cu putere, valurile sunt mari, iar curenții pot duce rapid oamenii în larg. Chiar și așa, unii turiști ignoră avertismentele și intră în apă.

Ce semnifică steagurile de pe litoral?

Atunci când steagul roșu este arbodar, scăldatul este interzis. De asemenea, de reținut faptul că steagul roșu cu galben semnifică faptul că înotul este permis și plajele sunt supravegheate de salvamari. Steagul galben permite intrarea în apă a înotătorilor experimentați. Steagul alb-negru marchează o zonă destinată ambarcațiunilor.

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