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Prima reacție a Cristelei Georgescu, după ce Curtea de Apel a decis ca soțul ei să rămână în spatele gratiilor: „Voi continua să fac cunoscute abuzurile și teroarea psihologică asupra unei familii cu copii minori”

Flavius Niculescu
Prima reacție a Cristelei Georgescu, după ce Curtea de Apel a decis ca soțul ei să rămână în spatele gratiilor: „Voi continua să fac cunoscute abuzurile și teroarea psihologică asupra unei familii cu copii minori”
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Soția lui Călin Georgescu, Cristela, a postat miercuri, 28 octombrie, pe pagina personală de Facebook a fostului candidat la alegerile prezidențiale, un mesaj prin care transmite că „în România, dragostea de țară se răsplătește cu gratii și persecuție politică”. Reacția vine la scurt timp după ce Curtea de Apel București a admis contestația procurorilor DIICOT și a dispus prelungirea arestării preventive a fostului prezidențiabil pentru încă 30 de zile, în dosarul în care acesta este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Hotărârea magistraților este definitivă.

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„Respectarea drepturilor fundamentale nu poate fi selectivă”

„Detinutul politic Calin Georgescu ramane in arest inca 30 de zile.

Intr-un stat de drept, asa cum se pretinde a fi Romania, apararea nu ar trebui sa afle din presa ceea ce are dreptul sa cunoasca pe cale oficiala. Dreptul publicului la informare trebuie exercitat in detrimentul drepturilor fundamentale ale persoanelor implicate intr-un proces.

Ca de fiecare data in situatiile juridice care il privesc pe Calin Georgescu, dupa noiembrie 2024, presa pare sa afle inaintea celor direct implicati. Nu este prima data cand elemente confidentiale din dosare, date personale, declaratii ale martorilor sau informatii privind decizii ale instantelor ajung in presa inainte de a fi comunicate apararii.

Modul in care aceste informatii ajung in spatiul public ridica intrebari serioase privind respectarea confidentialitatii, a procedurilor legale si a dreptului la aparare. In cazul lui Calin Georgescu, diferentele de tratament sunt cu atat mai ingrijoratoare cu cat au aparut doar odata cu alegerile prezidentiale din noiembrie 2024.

Respectarea drepturilor fundamentale nu poate fi selectiva. Justitia corecta si independenta ofera aceleasi garantii fiecarui roman, indiferent de numele sau sau de contextul politic.

Voi continua sa fac cunoscute international aceste abuzuri in avalansa si incalcari ale drepturilor fundamentale, inclusiv tortura psihologica exercitata asupra unei familii cu copii minori, supravegheata video in propria locuinta in mod tortionar si abuziv. Si acestea toate doar pentru ca un om a indraznit ca impreuna cu cei care l-au votat, sa castige cinstit. In Romania, dragostea de tara se rasplateste cu gratii si persecutie politica.

Nicio procedura judiciara nu are dreptul sa transforme dreptul la viata privata a unei familii, cu atat mai putin a unor copii minori, intr-o sursa permanenta de teama si teroare psihologica”, a scris Cristela Georgescu în postarea publicată pe pagina de Facebook a soțului ei.

Călin și Cristela Georgescu

Călin Georgescu rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Decizia magistraților de la Curtea de Apel

Decizia vine după ce Călin Georgescu a petrecut deja 30 de zile în Arestul Central al Poliției Capitalei, unde a fost încarcerat pe 29 septembrie 2026, în urma unei hotărâri pronunțate tot de Curtea de Apel București.

Prin noua soluție, instanța superioară a desființat hotărârea Tribunalului București din 26 octombrie, care respinsese solicitarea DIICOT de prelungire a arestării preventive și dispusese cercetarea fostului candidat în libertate, sub control judiciar, pentru 60 de zile.

Procurorii au contestat decizia, considerând că menținerea măsurii privative de libertate este necesară pentru desfășurarea anchetei și pentru prevenirea presupusului risc de comitere a unor noi infracțiuni.

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