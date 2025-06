Ilie Bolojan, RECLAMAT la Comisia Europeană pentru misoginism politic: „Competența nu are gen”

„În calitate de membru al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) din Parlamentul European, am sesizat-o oficial pe doamna Hadja Lahbib, comisarul european pentru egalitate, cu privire la declarațiile discriminatorii ale premierului Ilie Bolojan, solicitând o reacție instituțională clară din partea Comisiei Europene față de această atitudine jignitoare la adresa femeilor din România. Competența nu are gen. Dar lipsa de caracter are nume. Și în fruntea Guvernului României, din păcate, îl vedem foarte clar. România merită mai mult, iar femeile din România vor avea, din ce în ce mai puternic, un cuvânt de spus. Noi, în AUR, vom continua să le deschidem ușa, nu să le blocăm accesul”, anunță europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu într-o postare pe Facebook.

Acesta își începe mesajul cu o întrebare că liberali care le exclud pe femei din politică.

„O întrebare legitimă: urăsc liberalii femeile? Am urmărit cu indignare o declarație publică a prim-ministrului Ilie Bolojan, care m-a făcut să mă întreb sincer: cât de jos au ajuns standardele de decență și respect în politica românească? Întrebat de ce PNL nu a inclus nicio femeie în actualul Guvern, domnul Bolojan a afirmat că a fost ales „criteriul competenței” și că partidul a preferat „oameni performanți”, se întreabă europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu.





„Mesajul transmis este clar și revoltător: în viziunea liderului liberal, femeile din PNL nu sunt nici competente, nici performante. Cu alte cuvinte, incompetența ar fi legată de gen, iar femeile nu au ce căuta în structura de putere executivă. La doar o zi distanță, PNL a confirmat această mentalitate misogină și exclusivistă, luând decizia ca Organizația Femeilor Liberale să nu mai aibă drept de vot în Biroul de conducere al partidului.”, mai scrie europarlamentarul AUR.

Europarlamentarul menționează că declarațiile lui Ilie Bolojan, cât și deciziile luate de partidul pe care îl conduce: „nu sunt simple gafe sau scăpări de moment. Sunt simptomele unei culturi politice profund retrograde, în care femeile sunt tolerate decorativ, dar excluse din decizie. Este ironic și revoltător că tocmai cei care se declară „proeuropeni” și „pro-egalitate de gen” își tratează colegele ca pe cetățeni de mâna a doua, în timp ce acuză partidele suveraniste că ar fi „medievale”.





Partidul AUR promovează femeile

Europarlamentarul Georgiana Teodorescu spune că „în realitate, AUR a demonstrat că respectul pentru femei nu se clamează, ci se arată prin fapte. În actuala legislatură, am reușit să promovăm în funcții de conducere parlamentară două femei capabile și demne: Gianina Șerban, vicepreședinte al Camerei Deputaților, Nina Stelea, secretar al Biroului Permanent al Senatului. Spre comparație, PNL a propus doar bărbați în conducerea Senatului. Femeile nu contează, nu există, nu decid.”





„România este ținută captivă de un sistem politic care promovează obediența, impostura și clientelismul, în detrimentul competenței și al integrității. În fața acestui sistem, apelul meu se îndreaptă către toate femeile din România care știu că pot conduce cu minte limpede și inimă curajoasă – din educație, sănătate, cultură, antreprenoriat, administrație sau cercetare.”, mai anunță aceasta.

Apel la românce



„Vă chem să vă faceți auzite. România are nevoie de voi. Româncele capabile ar putea forma zece guverne mai bune decât cel actual, dar nu li se dă voie nici măcar să participe la discuție. Nu cerem aplauze, cerem respect și responsabilitate. Nu vrem promisiuni, vrem rezultate și meritocrație.”, mai notează politicianul.





CITIȚI ȘI: