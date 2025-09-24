Ilie Bolojan s-a răzgândit. Premierul dă de înțeles că nu DEMISIONEAZĂ dacă CCR respinge reforma pensiilor magistraților

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că deși au existat numeroase discuții legate de o posibilă demisie, preocuparea sa principală rămâne implementarea măsurilor necesare pentru perioada următoare și menținerea stabilității politice.

„Așteptăm decizia CCR la noul termen. Am văzut în permanență discuții legate de demisie, dar nu la asta mă gândesc acum, mă gândesc la măsurile pe care trebuie să le luăm în perioada următoare, iar stabilitatea politică joacă un rol important. Eu continui să spun că rămân în funcție atâta timp cât consider că voi face ceva relevant”, a spus prim-ministrul într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.

El a precizat că „dacă vreodată voi decide să demisionez, vă voi anunța eu, nu e nevoie să mă întrebați la fiecare conferință de presă sau să speculați”.

Bolojan: „Am încredere că proiectele respectă prevederile”

Bolojan a adăugat că Executivul așteaptă deciziile CCR cu privire la proiectele pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea și că are încredere că acestea vor fi declarate constituționale.

„În mod evident, și aceasta este așteptarea mea pentru că guvernul a întocmit aceste proiecte căutând să respecte toate rigorile constituționale, așteptăm decizia Curții Constituționale la noul termen pentru proiectele amânate, având însă încredere că datorită acestei respectări proiectele respectă prevederele constituționale, dar Curtea sigur se va pronunța așa cum consideră de cuviință”, a mai spus premierul.

În ședința de miercuri, Curtea Costinuțională a decis amânarea pentru data de 8 octombrie a sesizărilor care vizează obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, obiecțiile de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative și obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. (Mai multe detalii AICI)

