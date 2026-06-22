Ilie Bolojan susține că folosirea numelui PNL de către miniștrii din guvernul Veștea este o încălcare a Constituției

Ilie Bolojan, președintele PNL, a declarat luni seară că invocarea numelui PNL de către miniștrii din guvernul Veștea reprezintă „o încălcare a Constituției”. Acesta a precizat că a transmis o notificare în acest sens conducerii Parlamentului.

Bolojan: ”Ceea ce au făcut cei care au depus lista de guvern e o formă de abuz”

Bolojan acuză că folosirea numelui PNL în lista guvernului depusă de Veștea reprezintă un abuz, că PNL nu susține acest guvern și că menționarea partidului în componența politică a executivului este incorectă. Potrivit lui Bolojan, situația reprezintă o încălcare a Constituției, deoarece nu este clară compoziția politică reală a guvernului. Premierul demis a explicat că această problemă ar putea crea complicații în cazul unei eventuale remanieri guvernamentale.

”Ceea ce au făcut cei care au depus lista de guvern e o formă de abuz. E vorba despre folosirea numelui unui partid care, așa cum am notificat conducerea Parlamentului, nu e susținut de PNL. E o încălcare a Constituției pentru că nu e clar care e compoziția politică a guvernului.

Va naște probleme într-o posibilă remaniere. Noi am cerut conducerii camerelor să corecteze rapid aceste date, să elimine orice referire la PNL. E un abuza ce s-a făcut”, a declarat Bolojan.