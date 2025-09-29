Imagini din Republica Moldova. Altercații după rezultatul alegerilor parlamentare: Un bărbat, imobilizat de carabinieri

Igor Dodon, liderul Blocului Electoral „Patriotic”, a făcut apel la cetățenii Republicii Moldova să participe luni, de la ora 12:00, la un protest în fața Parlamentului, pentru a „apăra votul” la alegerile parlamentare.

UPDATE: Un protestar, imobilizat de carabinieri

Protestul Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei organizat din fața clădirii Parlamentului a început cu provocări.

Un bărbat a fost scos din mulțime de carabineri, chiar la începutul protestului. Organizatorii au declarat că este vorba de un provocator.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Reprezentanții blocului electoral au protestat și duminică seara la sediul Comisiei Electorale Centrale, după închiderea secțiilor de votare.

Dodon a spus că forțele de opoziție ar fi obținut majoritatea, iar PAS ar fi pierdut alegerile.

El a cerut CEC să numere voturile „corect” și să nu facă „scheme”, afirmând că „majoritatea Republicii Moldova este împotriva PAS”.

„Dacă în noaptea asta vor fi falsificări, noi mâine nu vom recunoaște alegerile parlamentare și vom cere alegeri repetate”, a subliniat fostul președinte al Republicii Moldova.

