Decizie radicală luată de un stat în plină criză a petrolului: prețul benzinei, redus instantaneu cu 25% după eliminarea temporară a taxei de mediu

Criza petrolului generată de războiul din Orient provoacă scumpiri în lanț în benzinăriile din toată lumea. Multe state au început deja să ia măsuri pentru a tempera explozia prețurile la pompă. La fel a făcut și o țară cu 100 de milioane de oameni, care a eliminat temporar taxa de protecție a mediului la carburanți, iar efectul s-a simțit imediat la pompă: benzina s-a ieftinit cu peste 26%, iar motorina cu aproape 16%.

Vietnamul a luat o decizie rapidă și tranșantă în fața presiunii prețurilor la carburanți: a redus la zero, temporar, taxa de protecție a mediului aplicată benzinei, motorinei și combustibilului pentru aviație. Măsura a intrat în vigoare în noaptea de 26 martie 2026 și va rămâne activă până pe 15 aprilie 2026.

„De la miezul nopții din 26 martie 2026 până pe 15 aprilie 2026, inclusiv, cota taxei de protecție a mediului pentru benzină (cu excepția etanolului), motorină și combustibil pentru aviație va fi de 0 VND pe litru”, a anunțat guvernul vietnamez într-un comunicat oficial, potrivit Le Figaro, citat de Mediafax.ro.

Rezultatul a fost imediat vizibil: prețul benzinei fără plumb 95 a scăzut cu 26,17%, iar motorina s-a ieftinit cu 15,42%, conform datelor publicate de Ministerul Comerțului din Vietnam.

O criză care s-a agravat rapid din cauza războiului din Orient

Situația nu a apărut peste noapte. Vietnamul își revizuise deja prețurile la combustibili cu câteva zile înainte, miercuri, după o creștere bruscă a prețurilor la motorină care a dus la mai mult decât dublarea acestora față de nivelul de dinaintea izbucnirii războiului din Orientul Mijlociu.

Conflictul regional a perturbat lanțurile de aprovizionare și a trimis unde de șoc în economiile dependente de importuri energetice, iar Vietnam se numără printre țările cele mai expuse.

Țara asiatică a solicitat asistență pentru combustibili din partea mai multor state, printre care Qatar, Kuweit, Algeria și Japonia.

Totodată, luni, Vietnam a semnat un acord cu Rusia privind producția comună de petrol și gaze.

