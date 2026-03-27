Decizie radicală luată de un stat în plină criză a petrolului: prețul benzinei, redus instantaneu cu 25% după eliminarea temporară a taxei de mediu

Mihai Tănase
Criza petrolului generată de războiul din Orient provoacă scumpiri în lanț în benzinăriile din toată lumea. Multe state au început deja să ia măsuri pentru a tempera explozia prețurile la pompă. La fel a făcut și o țară cu 100 de milioane de oameni, care a eliminat temporar taxa de protecție a mediului la carburanți, iar efectul s-a simțit imediat la pompă: benzina s-a ieftinit cu peste 26%, iar motorina cu aproape 16%.

Vietnamul a luat o decizie rapidă și tranșantă în fața presiunii prețurilor la carburanți: a redus la zero, temporar, taxa de protecție a mediului aplicată benzinei, motorinei și combustibilului pentru aviație. Măsura a intrat în vigoare în noaptea de 26 martie 2026 și va rămâne activă până pe 15 aprilie 2026.

„De la miezul nopții din 26 martie 2026 până pe 15 aprilie 2026, inclusiv, cota taxei de protecție a mediului pentru benzină (cu excepția etanolului), motorină și combustibil pentru aviație va fi de 0 VND pe litru”, a anunțat guvernul vietnamez într-un comunicat oficial, potrivit Le Figaro, citat de Mediafax.ro.

Rezultatul a fost imediat vizibil: prețul benzinei fără plumb 95 a scăzut cu 26,17%, iar motorina s-a ieftinit cu 15,42%, conform datelor publicate de Ministerul Comerțului din Vietnam.

O criză care s-a agravat rapid din cauza războiului din Orient

Situația nu a apărut peste noapte. Vietnamul își revizuise deja prețurile la combustibili cu câteva zile înainte, miercuri, după o creștere bruscă a prețurilor la motorină care a dus la mai mult decât dublarea acestora față de nivelul de dinaintea izbucnirii războiului din Orientul Mijlociu.

Conflictul regional a perturbat lanțurile de aprovizionare și a trimis unde de șoc în economiile dependente de importuri energetice, iar Vietnam se numără printre țările cele mai expuse.

Țara asiatică a solicitat asistență pentru combustibili din partea mai multor state, printre care Qatar, Kuweit, Algeria și Japonia.

Totodată, luni, Vietnam a semnat un acord cu Rusia privind producția comună de petrol și gaze.

Război în Iran, ziua 28: Trump suspendă încă 10 zile atacurile asupra instalațiilor energetice. SUA vor să trimită încă 10.000 de militari în Orient

CINEMA Schimbare majoră la Gala Premiilor Oscar. Academia de Arte și Științe Cinematografice a făcut anunțul
10:41
Schimbare majoră la Gala Premiilor Oscar. Academia de Arte și Științe Cinematografice a făcut anunțul
JUSTIȚIE Andrew Tate, în atenția poliției după redeschiderea unui dosar vechi. Ce acuzații i se aduc influencerului
10:39
Andrew Tate, în atenția poliției după redeschiderea unui dosar vechi. Ce acuzații i se aduc influencerului
Gândul de Vreme Schimbare radicală a vremii. Unde va ploua cu tunete și fulgere și unde va ninge. Prognoza actualizată de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
10:32
Schimbare radicală a vremii. Unde va ploua cu tunete și fulgere și unde va ninge. Prognoza actualizată de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
RĂZBOI Trump pregătește o mobilizare masivă în războiul împotriva Iranului. Pentagonul ia în calcul suplimentarea forțelor cu încă 10.000 de militari
10:12
Trump pregătește o mobilizare masivă în războiul împotriva Iranului. Pentagonul ia în calcul suplimentarea forțelor cu încă 10.000 de militari
ANALIZA de 10 SUA vs UE în „războiul digital” pentru controlul internetului. Regulile europene, respinse vehement de Trump și Musk: „Extorcare” / „UE ar trebui desființată”
10:00
SUA vs UE în „războiul digital” pentru controlul internetului. Regulile europene, respinse vehement de Trump și Musk: „Extorcare” / „UE ar trebui desființată”
APĂRARE Șeful NATO dă asigurări pentru aliații europeni: livrările de arme americane pentru Ucraina nu sunt afectate de criza din Orientul Mijlociu
09:46
Șeful NATO dă asigurări pentru aliații europeni: livrările de arme americane pentru Ucraina nu sunt afectate de criza din Orientul Mijlociu
Mediafax
Comerțul cu ridicata s-a prăbușit în ianuarie 2026. Scăderi cu 23% față de luna anterioară
Digi24
Povestea omului care a rămas fără soție și fără 100.000 de euro din cauza AI. „Eram fericit, aveam totul, acum sunt supărat pe mine”
Cancan.ro
Vortex polar. Începând de mâine, ninge 8 zile la rând în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele afectate
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Adevarul
Punctul sensibil al lui Putin. Ce ar putea determina Moscova să pună capăt războiului
Mediafax
Uniunea Europeană speră că alegerile din Ungaria vor pune capăt blocajelor lui Viktor Orban
Click
Zodiile care au parte de un miracol în aprilie. Ei sunt nativii care vor trăi o lună ca-n povești
Digi24
Ce valoare are bancnota de 10 milioane de riali, recent lansată de Iran, care se confruntă cu o inflație-record
Cancan.ro
Conacul de peste 1 mil. € a lui Călin Donca, la un pas să fie demolat cu buldozerul; '”Ciudat este că au început cu casa unui milionar'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. S-a retras din lumina reflectoarelor de ani buni! Mulți nu ar mai recunoaște-o acum!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat după ce o femeie a auzit voci care îi spuneau...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit o anomalie neștiută până acum, adânc sub suprafața planatei Marte
ULTIMA ORĂ Premierul Slovaciei vine la Bucureşti şi apoi se întâlneşte cu comunitatea slovacă din Oradea. Ilie Bolojan îl va însoţi
10:46
Premierul Slovaciei vine la Bucureşti şi apoi se întâlneşte cu comunitatea slovacă din Oradea. Ilie Bolojan îl va însoţi
EMISIUNI Ion Cristoiu: „O nouă coaliție de guvernare presupune un nou program, miniștri, dar USR-ul poate rămâne cu condiția să vină Predoiu”
10:30
Ion Cristoiu: „O nouă coaliție de guvernare presupune un nou program, miniștri, dar USR-ul poate rămâne cu condiția să vină Predoiu”
SPORT Tristețe în tabăra tricolorilor! Ianis Hagi: “Ne doare. Ne doream să fim la Mondiale. Capul jos şi la muncă”
10:23
Tristețe în tabăra tricolorilor! Ianis Hagi: “Ne doare. Ne doream să fim la Mondiale. Capul jos şi la muncă”
SPORT Mircea Lucescu a explicat cum s-a pierdut meciul de la Istanbul: „Dacă nu făcea greșeala aia…”
10:08
Mircea Lucescu a explicat cum s-a pierdut meciul de la Istanbul: „Dacă nu făcea greșeala aia…”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Mirabela Grădinaru face o pereche foarte bună cu Nicușor Dan. Încep să-și asocieze imaginile și să se compenseze”
10:00
Ion Cristoiu: „Mirabela Grădinaru face o pereche foarte bună cu Nicușor Dan. Încep să-și asocieze imaginile și să se compenseze”
AUTO Se apropie sfârșitul schimbătorului de viteze. Când este preconizat să dispară mașinile cu transmisie manuală
09:40
Se apropie sfârșitul schimbătorului de viteze. Când este preconizat să dispară mașinile cu transmisie manuală

