În timp ce Bolojan promite reformă în administrația locală, Nicușor Dan avertizează: Orașele aduc dezvoltare, însă nu primesc resursele necesare

Președintele României, Nicușor Dan, a adresat un mesaj în deschiderea Timișoara Cities Summit, acolo unde primari și lideri europeni din 15 țări discută despre viitorul comunităților urbane. Șeful statului a atras atenția asupra dezechilibrului dintre marile orașe și autoritățile naționale, subliniind că tocmai centrele care generează dezvoltarea economică nu primesc resursele necesare pentru a-și valorifica potențialul.

În timp ce premierul Ilie Bolojan promite o reformă amplă a administrației locale, președintele atrage însă atenția că o reformă reală nu poate fi făcută fără implicarea orașelor și fără un mecanism prin care acestea să primească resurse direct proporționale cu contribuția lor la dezvoltarea economică.

„Relația între marile orașe europene și statele europene: e una dezechilibrată. Marile orașe europene sunt cele care produc dezvoltarea, aduc valoare economică, însă acest lucru nu este recunoscut în relația cu autoritățile naționale. Resursele care ar permite orașelor să se dezvolte mai bine și să aducă mai multă prosperitate țării nu sunt alocate”.

Șeful statului a amintit și de experiența sa ca primar al Capitalei, când solicitările pentru proiecte majore – cum ar fi modernizarea tramvaielor prin PNRR – nu au fost luate în considerare de autoritățile centrale.

„Îmi aduc aminte cât de greu a fost să introduc niște amărâte de tranvaie în PNRR”, a rememorat Nicușor Dan.

Foto/Video: Facebook/ Administrația Prezidențială