Prima pagină » Știri politice » Influencerul Mercori dezvăluie cine din USR a împins-o pe Elena Lasconi să publice pozele cu Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta

Influencerul Mercori dezvăluie cine din USR a împins-o pe Elena Lasconi să publice pozele cu Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta

Olga Borșcevschi
15 nov. 2025, 15:11, Știri politice
Galerie Foto 4

Influencerul Vlad Mercori, printr-un TikTok, aruncă o lumină nouă asupra modului în care s-a desfășurat campania electorală a USR pentru scrutinul prezidențial din aprilie-mai 2025. Clipul video face referire la scandalul „Pozelor False”. Acesta a avut în prim-plan publicarea de către Elena Lasconi a unor imagini trucate care sugerau o alianță secretă între Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea.

Vezi galeria foto
4 poze

În data de 1 mai, în ultimele ore de campanie electorală, Elena Lasconi a postat pe Facebook patru fotografii în care apar, separat, Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI. (Mai multe detalii AICI)

Mercori dezvăluie un presupus mecanism de manipulare și recompensare politică în urma scandalului generat de publicarea acestor fotografii false de către Elena Lasconi.

Influencerul susține că doi lideri USR ar fi influențat-o pe Lasconi să distribuie imaginile, deși ar fi știut de la bun început că sunt false. Potrivit influencerului, cei doi membri USR sunt Liviu Cătălin Popescu și Ioana Răduca.

Influencerul spune că, într-o seară, după o emisiune publică, Elena Lasconi, prezentată ca fiind „naivă” și „obosită”, a fost „înghesuită într-un birou de la partid” de către cei doi lideri USR de rang înalt din echipa de comunicare. El precizează că, deși ar fi fost conștienți de faptul că fotografiile erau false, aceștia  ar fi convins-o pe Lasconi să le publice pe Facebook. Mai mult, aceiași USR-iști ar fi redactat postarea.

„Două personaje au jucat rolul «călăului». Primul este domnul Liviu Cătălin Popescu, un personaj extrem de apropiat de unul dinre liderii de facto ai USR, Cristian Ghinea. Celălalt personaj este o doamnă, pe numele ei Ioana Răducă, un personaj care nu îi iese din cuvânt unui alt lider important al USR, domnul ministru Moșteanu. Biroul s-a închis. Nimeni nu a avut voie să intre și, după lungi insistențe, deși știau că poza este fake, au convins-o să o dea public pe Facebook, ba chiar au scris postarea împreună”, spune Vlad Mercori în clipul postat pe TikTok.

@vlad.mercori ADEVARATA POVESTE A POZELOR FAKE DISTRIBUITE DE LASCONI #vladmercori #golaniadistrugeromania ♬ sunet original – Vlad Mercori

Mercori detaliază cum Liviu Popescu și Ioana Răducă au fost recompensați de către alți lideri importanți din USR, care așteptau acest mare eșec al Elenei Lasconi.

„Cei doi au fost ulterior premiați de către «șacalii» care așteptau să-și rupă Lasconi gâtul. Aceiași «șacali», care au laudat ulterior victoria lui Nicușor.

  • Domnul Liviu Popescu este propunerea USR pentru conducerea Radioului Public, acolo unde va avea un salariu de peste 22.000 lei pe lună,
  • Doamna Ioana Răducă, cea care a lucrat foarte mulți ani la antenele lui Dan Voiculescu, nu mai este purtător de cuvânt la USR, că nu făcea prea mulți bani acolo, ci a devenit șefa de cabinet a ministrului Radu Miruță, la Ministerul Economiei. Practic, doamna vămuiește toate informațiile care trec pe acolo și o păsărică mi-a ciripit că are o pasiune aparte pentru informațiile legate de aprovizionările cu armament”, arată el.

Mercori precizează că această situație scoate la iveală o „față nevăzută” a USR, un partid în care numeroși alegători și-au pus speranța în ceea ce privește integritatea.

„Domnule Popescu și doamnă Răducă, știați că pozele cu Nicușor, Ponta și Florian Coldea sunt fake? Aveați măcar dubii? Iar dacă aveați, așa cum ați spus unora și altora înainte să intrați în acel birou, de ce nu ați lăsat pe nimeni să se apropie de Elena Lasconi în acea seară de mare importanță pentru alegerile din țărișoara noastră? Evident, întrebări care vor rămâne fără răspuns, pentru că sistemul i-a premiat deja pe cei doi”, concluzionează Vlad Mercori.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Nicușor Dan, întâlnire cu generalul Florian Coldea. Lasconi publică POZELE. „Am așteptat să văd dacă spune adevărul” / Nicușor face plângere penală

Nicușor Dan: Pozele pe care le-a postat Elena Lasconi sunt un fals grosolan

Citește și

ULTIMA ORĂ Traian Băsescu conduce în topul încrederii în foștii primari ai Bucureștiului. Actualul președinte, Nicușor Dan este abia pe locul 3. Vezi topul complet
17:20
Traian Băsescu conduce în topul încrederii în foștii primari ai Bucureștiului. Actualul președinte, Nicușor Dan este abia pe locul 3. Vezi topul complet
ULTIMA ORĂ Băluță și Ciucu, cot la cot în lupta pentru Primăria Capitalei, în ultimul sondaj CURS. PSD și USR conduc în rândul partidelor preferate de bucureșteni
17:13
Băluță și Ciucu, cot la cot în lupta pentru Primăria Capitalei, în ultimul sondaj CURS. PSD și USR conduc în rândul partidelor preferate de bucureșteni
FLASH NEWS Serviciile secrete se implică și în cultură. Ministrul András István Demeter se laudă cu un acord pe care l-a semnat cu directorul STS. “Un pas esențial”
13:58
Serviciile secrete se implică și în cultură. Ministrul András István Demeter se laudă cu un acord pe care l-a semnat cu directorul STS. “Un pas esențial”
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 🚨 Daniel Băluță intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. „Sunt încrezător că, la aceste alegeri, oamenii vor vota rezultate”
11:51
🚨 Daniel Băluță intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. „Sunt încrezător că, la aceste alegeri, oamenii vor vota rezultate”
POLITICĂ Bolojan vrea să interzică cumulul pensiei cu salariul, ca parte din Pachetul 3 de reforme. Câți oameni ar putea fi afectați – SURSE
17:03, 14 Nov 2025
Bolojan vrea să interzică cumulul pensiei cu salariul, ca parte din Pachetul 3 de reforme. Câți oameni ar putea fi afectați – SURSE
POLITICĂ Bolojan anunță un nou val de concedieri: 10% din administrația centrală. „Toate domeniile trebuie să fie parte a acestui efort”, declară premierul
16:39, 14 Nov 2025
Bolojan anunță un nou val de concedieri: 10% din administrația centrală. „Toate domeniile trebuie să fie parte a acestui efort”, declară premierul
Mediafax
Sondaj CURS: Daniel Băluță, pe primul loc în cursa pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă sunt la egalitate
Digi24
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de funcționare, acte incomplete. Reacția conducerii unității
Cancan.ro
Prima ipoteză după rezultatele parțiale ale autopsiei micuței Sara, fetița care a murit la dentist. Ce susțin medicii legiști
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Adevarul
Cum era Ceaușescu să provoace un război cu URSS. Istoria secretă a unor planuri de invazie
Mediafax
Incident la un aerodrom din Neamț: Un avion ultraușor a aterizat de urgență după o defecțiune
Click
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
Digi24
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
Cancan.ro
De ce au venit părinții Sarei din Pitești tocmai în București pentru intervenția stomatologică. Care era temerea lor cea mare
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Oamenii de știință au învățat albinele „să citească” codul Morse