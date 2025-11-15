Influencerul Mercori dezvăluie cine din USR a împins-o pe Elena Lasconi să publice pozele false cu Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta

Influencerul Vlad Mercori, printr-un TikTok, aruncă o lumină nouă asupra modului în care s-a desfășurat campania electorală a USR pentru scrutinul prezidențial din aprilie-mai 2025. Clipul video face referire la scandalul „Pozelor False”. Acesta a avut în prim-plan publicarea de către Elena Lasconi a unor imagini trucate care sugerau o alianță secretă între Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea.

În data de 1 mai, în ultimele ore de campanie electorală, Elena Lasconi a postat pe Facebook patru fotografii în care apar, separat, Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI. (Mai multe detalii AICI)

Mercori dezvăluie un presupus mecanism de manipulare și recompensare politică în urma scandalului generat de publicarea acestor fotografii false de către Elena Lasconi.

Influencerul susține că doi lideri USR ar fi influențat-o pe Lasconi să distribuie imaginile, deși ar fi știut de la bun început că sunt false. Potrivit influencerului, cei doi membri USR sunt Liviu Cătălin Popescu și Ioana Răduca.

Influencerul spune că, într-o seară, după o emisiune publică, Elena Lasconi, prezentată ca fiind „naivă” și „obosită”, a fost „înghesuită într-un birou de la partid” de către cei doi lideri USR de rang înalt din echipa de comunicare. El precizează că, deși ar fi fost conștienți de faptul că fotografiile erau false, aceștia ar fi convins-o pe Lasconi să le publice pe Facebook. Mai mult, aceiași USR-iști ar fi redactat postarea.

„Două personaje au jucat rolul «călăului». Primul este domnul Liviu Cătălin Popescu, un personaj extrem de apropiat de unul dinre liderii de facto ai USR, Cristian Ghinea. Celălalt personaj este o doamnă, pe numele ei Ioana Răducă, un personaj care nu îi iese din cuvânt unui alt lider important al USR, domnul ministru Moșteanu. Biroul s-a închis. Nimeni nu a avut voie să intre și, după lungi insistențe, deși știau că poza este fake, au convins-o să o dea public pe Facebook, ba chiar au scris postarea împreună”, spune Vlad Mercori în clipul postat pe TikTok.

Mercori detaliază cum Liviu Popescu și Ioana Răducă au fost recompensați de către alți lideri importanți din USR, care așteptau acest mare eșec al Elenei Lasconi.

„Cei doi au fost ulterior premiați de către «șacalii» care așteptau să-și rupă Lasconi gâtul. Aceiași «șacali», care au laudat ulterior victoria lui Nicușor.

Domnul Liviu Popescu este propunerea USR pentru conducerea Radioului Public, acolo unde va avea un salariu de peste 22.000 lei pe lună,

Doamna Ioana Răducă, cea care a lucrat foarte mulți ani la antenele lui Dan Voiculescu, nu mai este purtător de cuvânt la USR, că nu făcea prea mulți bani acolo, ci a devenit șefa de cabinet a ministrului Radu Miruță, la Ministerul Economiei. Practic, doamna vămuiește toate informațiile care trec pe acolo și o păsărică mi-a ciripit că are o pasiune aparte pentru informațiile legate de aprovizionările cu armament”, arată el.

Mercori precizează că această situație scoate la iveală o „față nevăzută” a USR, un partid în care numeroși alegători și-au pus speranța în ceea ce privește integritatea.

„Domnule Popescu și doamnă Răducă, știați că pozele cu Nicușor, Ponta și Florian Coldea sunt fake? Aveați măcar dubii? Iar dacă aveați, așa cum ați spus unora și altora înainte să intrați în acel birou, de ce nu ați lăsat pe nimeni să se apropie de Elena Lasconi în acea seară de mare importanță pentru alegerile din țărișoara noastră? Evident, întrebări care vor rămâne fără răspuns, pentru că sistemul i-a premiat deja pe cei doi”, concluzionează Vlad Mercori.

