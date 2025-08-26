Inspecția Muncii a aplicat AMENZI de peste 7,4 milioane lei în sectorul construcțiilor. 291 de persoane, descoperite că prestau muncă nedeclarată

Inspecția Muncii a desfășurat, în perioda 12-18 august, o campanie naţională de control în domeniul construcţiilor, pentru combaterea muncii nedeclarate şi prevenirea accidentelor, în urma căreia 291 de persoane au fost descoperite că prestau muncă nedeclarată. S-au aplicat 361 de sancţiuni contravenţionale, din care 245 de amenzi şi 116 avertismente. Valoarea totală a amenzilor aplicate angajatorilor a fost de 6.067.900 lei, din care 5.516.000 lei amenzi pentru muncă nedeclarată.

„Sectorul construcţiilor este în continuă dezvoltare şi aduce multe beneficii comunităţilor noastre. Dar asta nu înseamnă că cei care muncesc zi de zi pe şantiere trebuie neglijaţi sau lipsiţi de protecţie. În joc este şi viaţa lor, nu doar profitul. Pentru mine, fiecare control înseamnă grijă faţă de oameni, siguranţă la locul de muncă şi respect pentru efortul lor. Dezvoltarea nu are sens dacă nu ţine cont de protecţia şi demnitatea celor care o fac posibilă”, a scris ministrul Muncii, Florin Manole, pe pagina sa de socializare.

Ministerul Muncii a prezentat campania naţională de control în domeniul construcţiilor, efectuată de Inspecţia Muncii, în perioada 12-18 august 2025, pentru combaterea muncii nedeclarate şi prevenirea accidentelor de muncă din acest sector de activitate.

Astfel, în total, au fost efectuate 629 de controale în domeniul relaţiilor de muncă, în urma cărora au fost depistate 291 de persoane care prestau muncă nedeclarată. S-au aplicat 361 de sancţiuni contravenţionale, din care 245 de amenzi şi 116 avertismente. Valoarea totală a amenzilor aplicate angajatorilor a fost de 6.067.900 lei, din care 5.516.000 lei amenzi pentru muncă nedeclarată. De asemenea, au fost dispuse 760 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

„În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM), au fost controlaţi 558 de angajatori şi s-au constat 730 de nereguli, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere. Au fost aplicate 681 de sancţiuni contravenţionale, din care 237 au fost amenzi, iar 443 au fost avertismente. Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 1.404.500 lei. Totodată, a fost dispusă sistarea activităţii la 15 locuri de muncă şi oprirea din funcţiune a 7 echipamente”, a precizat Ministerul Muncii.

Neconformităţile identificate în domeniul SSM au inclus neutilizarea echipamentelor de protecţie individuală împotriva căderilor de la înălţime, neelaborarea de instrucţiuni proprii de SSM şi lipsa autorizării lucrătorilor pentru anumite activităţi.

„Aceste acţiuni de control vor continua, iar Inspecţia Muncii va monitoriza îndeplinirea măsurilor dispuse, pentru a se asigura că angajatorii respectă obligaţiile legale şi că fiecare muncitor din România beneficiază de siguranţă şi demnitate la locul de muncă”, a adăugat instituţia.

