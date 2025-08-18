Noi modificări la plata pensiilor private. Ministerul Muncii și ASF vor avea marți noi discuții și consultări

Ministerul Muncii, condus de Florin Manole, alături de ASF, vor organiza marți, de la ora 11:00, o dezbatere publică privind schimbările la proiectul de lege privind plata pensiilor private, la care sunt așteptate sindicatele, patronatele și societatea civilă.

Ministerul Muncii și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) vor avea întruniri cu sindicaliști, patronate și societatea civilă, iar concluziile consultărilor de marți vor fi transmite către guvern, care ar urma să aprobe eventualele schimbări într-o ședință ulterioară.

Proiectul de lege va fi apoi trimis pentru dezbateri și amendamente în Parlament.

Proiectul legat de Pilonul II de pensii a apărut în spațiul public în urmă cu două săptămâni, atunci când a fost introdus pe ordinea de zi a Guvernului. Acesta a fost, însă, amânat, pentru noi consultări cu părțile implicate.

