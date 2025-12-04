Întâlnirea dintre premierul Bolojan, afaceristul arestat pentru mită și trezorierul PNL, de la Palatul Victoria, a avut loc în afara legii. O confirmă regulamentul de la Guvern

Informațiile din dosarul DNA a susținut că trezorierul PNL, Mihai Barbu, și omul de afaceri, Fănel Bogos, ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru o audiență la premierul Ilie Bolojan, care a avut loc pe 23 septembrie. Potrivit informațiilor transmise de Guvern, la solicitarea publicației Libertatea, cu privire la cadrul legal, programul şi numărul audiențelor acordate de premier, rezultă că întâlnirile lui Bolojan din Palatul Victoria sunt în afara legii.

Cu două săptămâni înainte de această întâlnire de la Palatul Victoria, Mihai Barbu fusese numit trezorier al PNL, un partid înglodat în datorii.

Oamenii de rând care vor o audiență, trimişi la intrarea dinspre str. Paris sau pe site, să completeze formulare

Pe 5 noiembrie, totul a devenit public. În aceeaşi zi, Guvernul a confirmat, prin purtătorul de cuvânt, că „pe 23 septembrie, dl Barbu, președinte PNL Vaslui, a fost în audiență la primul-ministru” şi „a venit însoțit de dl Fănel Bogos”.

Mulți români şi-ar dori ca premierul țării să-i primească în audiență, să le asculte problemele şi să-i ajute în rezolvarea lor.

Unde și când trebuie să raporteze premierul toate întâlnirile sale din Palatul Victoria

Libertatea a solicitat Guvernului să comunice care este cadrul legal în baza căruia prim-ministrul României poate primi în audiență cetățenii şi care este programul de primire în audiență al premierului. După 18 zile, am primit următorul răspuns:

„Activitățile de primire în audiență și îndrumare asigurate de Secretariatul General al Guvernului prin Direcția Relații Publice în relația cu cetățenii conform art. 3 alin. (1) pct. 24 din H.G. nr. 137/2020, cu modificările și completările ulterioare, se desfășoară conform programului de audiențe postat pe site-ul instituției, respectiv la https://sgg.gov.ro/1/informatii_contact-2/ rubrica relații cu publicul”.

Potrivit legii, Secretariatul General al Guvernului (SGG) este singurul care „asigură activitatea de primire în audienţe (la Palatul Victoria – n.r.) în relaţia cu cetăţenii”. Guvernul ne anunță că, pentru a vorbi cu cineva din Palatul Victoria, oamenii de rând trebuie să se adreseze „Biroului audienţe cetăţeni”, fie telefonic (la numărul 021.314.34.00 – int. 1006), fie personal, accesul publicului făcându-se dinspre str. Paris, pe la intrarea C a Palatului Victoria.

„Solicitarea de audiență”, se mai precizează în răspunsul Guvernului, „poate fi trimisă și prin intermediul site-ului SGG, prin mesajele completate la adresa https://sgg.gov.ro/1/stai-in-legatura-cu-noi/, precum și prin adresele de poșta electronică afișate pe site”. „După caz, audiențele se pot acorda şi de către demnitari și/sau persoane desemnate de către decidenții instituționali, cu atribuții în domeniile de activitate din cadrul aparatului de lucru al Guvernului”, spun cei din Executiv, în răspunsul trimis la solicitarea Libertatea.

Guvernul a evitat un răspuns direct la prima întrebare, precizând: „În luna septembrie 2025, SGG, prin Direcția Relații Publice, a primit în audiență 38 de cetățeni (problematica vizată fiind în interesul privat al persoanei)”.

Cei 38 sunt însă oameni veniți la intrarea dinspre str. Paris şi primiți în audiență de SGG, nu sunt afacerişti cu probleme, programați la premier prin telefon, de şefa lui de cabinet.

Cel puțin o parte din informațiile solicitate de Libertatea trebuiau să fie de mult publice, potrivit legii.

În aprilie anul acesta, în Codul Administrativ a fost introdus o nou capitol: „Norme de etică și conduită pentru membrii Guvernului și pentru alte persoane care ocupă funcții de demnitate publică la nivelul administrației publice centrale”, în care se vorbeşte şi despre Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI), aflat în administrarea SGG.

Art. 47^11 prevede că „persoanele prevăzute la art. 47^2 alin. (1) (membrii Guvernului, printre care şi premierul – n.r.) au obligația de a se înregistra în RUTI și de a publica întâlnirile oficiale cu persoane terțe cu cel puțin două zile înaintea desfășurării acestora.

Întâlnirile oficiale publicate în RUTI includ următoarele informații: numele persoanelor și/sau denumirea entităților participante; data și locul întâlnirii; descrierea scopului întâlnirii”. Pentru acele întâlniri care s-au desfășurat fără o planificare prealabilă, există obligația publicării lor în RUTI „în termen de două zile de la data desfășurării acestora”.

Întrevederea premierului cu Barbu şi Bogos fusese programată cu o săptămână înainte, potrivit stenogramelor din dosarul DNA.

Întâlnirea nu apare în RUTI. Nici n-ar fi avut cum, căci premierul Bolojan nu deține vreun cont pe această platformă, deşi el este obligat, prin lege, să se înregistreze aici, cu toate întâlnirile sale.

Pe data.gov.ro e publicată lista celor 3.282 de întâlniri pe care le-au avut demnitarii în perioada 2016-2022. Doar 31 sunt audiențe, şi aproape jumătate dintre ele au fost raportate în 2017, de vicepreşedintele ANAF.

Sunt discuții despre accize, taxe de timbru, dar şi cu Ambasada Belgiei, despre „o speță legată de TVA pentru societatea Connect Group (cu sediul în Oradea)”. La o săptămână după ce s-a aflat că Bogos a fost în audiență la premier, SGG a anunțat că a scos o nouă platformă RUTI, complet modernizată, iar „lansarea face parte din implementarea Jalonului 432 din PNRR, privind consolidarea eticii și integrității în administrație”.

De fapt, această upgradare era una aşteptată încă din aprilie, fiind necesară pentru ca în RUTI să poată fi introduse şi „principalele teme de discuție și concluziile acestora”, în termen de 5 zile lucrătoare de la desfășurarea întâlnirii”, după cum prevede art. 47^11, alin. (5) din Codul Administrativ. Din 2016, de când e funcțional acest registru, singurul premier al României cu cont pe RUTI a fost Dacian Cioloş.

Premierul Ilie Bolojan nu e înscris nici în prezent, pe noua platformă RUTI, iar pe lista decidenților figurează doar 12 persoane (cu precizarea că demisionarul Ionuț Moşteanu apare înscris de două ori, şi ca vicepremier, şi ca ministru al apărării).

Tăriceanu, premier şi lider al PNL, l-a primit în audiență pe Dinu Patriciu

În iunie 2005, Călin Popescu Tăriceanu, premier al României şi preşedinte al PNL, l-a primit în audiență pe Dinu Patriciu, lider al Grupului Rompetrol, care la acel moment era acuzat de evaziune fiscală, spălare de bani şi înşelăciune, în dosarul privatizării Petromidia.

La acea audiență, în cabinetul premierului fusese convocat şi ministrul justiției de atunci, Monica Macovei. Şase luni mai târziu, după ce presa a dezvăluit detalii despre această întâlnire, Guvernul a confirmat-o. Ulterior, ministrul justiției a declarat pentru Jurnalul Național: „