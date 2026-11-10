România, pe locul doi în UE după Germania, la creșterea numărului de ucraineni cu statut temporar protejat. Țara care a înregistrat cea mai semnificativă scădere

Datele recente publicate de Eurostat arată că, în luna septembrie România a fost a doua țară din Uniunea Europeană (UE), în ceea ce privește creșterea numărului de cetățeni ucraineni, care au primit statut de protecție temporară, comparativ cu luna august. Acest fenoment are loc în timp ce media ucrainenilor aflați sub protecție temporară a scăzut la nivelul Uniunii Europene, în acest interval.

Țările care au înregistrat cea mai mare creștere a numărului de ucraineni, aflați sub protecție temporară în luna septembrie, comparativ cu luna august 2026, au fost Germania cu 5.515 de persoane, adică 0,4 %, România cu 3 900 de cetățeni, 1,8 % și Italia cu 2.505, 4,4 %.

Potrivit Eurostat, la sfârșitul lunii septembrie, în România se aflau 226.695 de ucraineni cu statut temporar protejat, în Italia 59.040, iar în Germania 858.545.

În intervalul menționat, numărul cetățenilor ucraineni care beneficiază de protecție temporară a crescut în 25 dintre cele 27 de țări ale UE.

Polonia, statul UE care a înregistrat o scădere masivă a ucrainenilor cu statut protejat

Situația a fost echilibrată de o plecare masivă a 80.850 de ucraineni (8,6%) cu statut protejat din Polonia și a 6.640 de persoane, aproximativ 1,7 % din Cehia.

Cu toate acestea, Polonia și Cehia se află printre țările care găzduiește un număr ridicat de cetățeni din Ucraina: 858 545, respectiv 391 720; 9,0 %.

Cehia a înregistrat cea mai mare rată a beneficiarilor de protecție temporară la o mie de locuitori (35,9), urmată de Slovacia (28,0) și Cipru (27,4), comparativ cu 9,7 la nivelul UE.

Situația ucrainenilor cu statut protejat, la nivelul Uniunii Europene

La nivelul UE, la 30 septembrie 2026, 4,37 milioane de cetățeni care au fugit din Ucraina din cauza războiului de agresiune al Rusiei, beneficiau de statutul de protecție temporară.

Comparativ cu 31 august 2026, numărul persoanelor din Ucraina care se aflau sub protecție temporară a scăzut cu 61 055, adică cu 1,4 %.

La 30 septembrie 2026, cetățenii ucraineni reprezentau 98,5 % din totalul beneficiarilor de protecție temporară în UE. Femeile adulte constituiau 44,1 % din total, bărbații adulți 27,9 %, iar minorii 28,0 %.

FOTO: Eurostat/Mediafax