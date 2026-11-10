Sorina Matei este oficial noul președinte-director general TVR. Răzvan Dincă, director cu puteri depline la Radio România. Cei doi au fost validați de Parlament în urmă cu puțin timp

Sorina Matei este noul președinte-director general al Societății Române de Televiziune (SRTv), după ce a primit marți, 10 noiembrie, votul majorității senatorilor și deputaților. Jurnalista a fost propusă de partidul AUR la conducerea instituției și a fost validată de Parlament în funcția de director interimar la începutul lunii septembrie. Pe de altă parte, regizorul Răzvan-Ioan Dincă, cel care a ocupat, în aceeași perioadă, funcția de director interimar al Societății Române de Radiodifuziune (SRR), a primit la rândul său validarea Parlamentului pentru funcția de președinte-director general al instituției. Sorina Matei a primit 239 de voturi pozitive și 78 împotrivă, iar Răzvan Dincă a primit 252 de voturi pozitive și 65 împotrivă în plenul reunit al Senatului și Camerei Deputaților.

Gândul a acoperit evenimentele din plenul reunit care a votat astăzi noile Consilii de Administrație de la TVR și Radio România. Toate informațiile sunt disponibile, în ordine cronologică, AICI.

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Lista membrilor votați în Consiliul de Administrație SRTv

Titulari:

Sorina – Ruxandra MATEI

Loredana CORCHIŚ

Amalia MATEI

Radu CARP

Cristina Ancuța POCORA

Gabriel BARBU

Maria MUNTEAN

ANDERCÓ Aliz-Timea

Supleanți:

Ada Mihaela TESLARU

Adina Joana POPESCU

Mihnea Mihail JIDA

Titi DINCĂ

Rafael UDRIŞTE

KIS Timea

Lista membrilor votați în Consiliul de Administrație SRR

Titulari:

Răzvan – Ioan DINCĂ

Ruxandra – Ileana SĂRARU

Radu-Bogdan HERJEU

Maria ȚOGHINĂ

Sorin BEJAN

Diana – Ștefana BACIUNA

Alexandra COLIBAN

Annamária BODOCZI

Supleanți:

Cristian – Cătălin CURTE

Maria-Ribana Pătrașcu-CORNACIU

Elena – Lorena CURTMOLA

Cristina – Alexandra BOLBA

Zsuzsa – Marta TASNADI

Fostul deputat PSD Sorin Lazăr preia șefia interimară a Curții de Conturi

Totodată, Sorin Lazăr, fost deputat PSD, a preluat șefia interimară a Curții de Conturi. Hotărârea a fost adoptată cu 248 de voturi „pentru”, 54 „împotrivă” și 48 de abțineri.

Lazăr a fost singura propunere înaintată în ședință pentru a prelua interimar Curtea de Conturi și a venit din partea social-democratului Adrian Câciu.

Sorin Lazăr a fost secretar de stat și vicepreședinte ANRP în perioada 2013-2016 și deputat PSD în perioada 2017-2020, ani între care a condus și Comisia de buget a Camerei Deputaților. La data de 15 octombrie 2020, a devenit consilier de conturi în Curtea de Conturi, susținut de PSD.