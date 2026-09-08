Primele declarații ale Sorinei Matei, după numirea la conducerea interimară a TVR: „Vreau să punem accentul pe jurnalism / Mă interesează conținutul, să fie echidistant și echilibrat / Nu dau pe nimeni afară”

Sorina Matei a făcut primele declarații despre numirea sa în fruntea TVR, al emisiunea Gândul Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Jurnalista spune că vrea ca accentul la televiziunea publică să fie pus pe jurnalism și mai puțin pe pile și relații. A mai punctat că o interesează conținutul, să fie echilibrat și echidistant și că nu va da jurnaliști afară. Puteți urmări declarațiile integral AICI.

„Mă interesează situația financiară a Televiziunii Române, mă interesează conținutul să fie cât mai echilibrat și mult mai mult accent pus pe jurnalism. Mă interesează să fie echidistant și imparțial”, a spus Sorina Matei la Gândul.

Sorina Matei este propunerea pentru conducerea interimară a Societății Române de Televiziune (SRTv). Jurnalista a fost votată de Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului și urmează să preia, pentru o perioadă de 60 de zile, funcția de director interimar al instituției, în locul Adrianei Săftoiu.

Mandatul interimar va fi exercitat până la desemnarea unui nou Consiliu de Administrație al SRTv. Ulterior, vor avea loc audierile în comisiile parlamentare de specialitate, urmate de votul în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.

De ce a acceptat Sorina Matei șefia TVR

„Am o idee în ceea ce m-am băgat, dar cred că este și o provocare profesională. La TVR, în general, au fost propuși oameni preponderent cu susținere politică, înfipți, și s-a creat în societate această imagine a TVR-ului ca o mașinărie în care lucrurile merg în funcție de cum doresc partidele politice și nu în funcție de cum ar trebui să funcționeze o instituție de presă, pentru că TVR este o instituție de presă.”

Cum a fost propusă Sorina Matei la șefia Televiziunii Publice

„Am avut mai multe discuții astăzi. Am avut puțin timp de gândire. Fac meseria asta de foarte mulți ani, este o poziție de management. A fost o decizie și personală și am zis de ce nu.”

Ce își propune de la mandatul la cârma TVR

„În primul rând să văd ce se întâmplă acolo. Trebuie să discut și cu Adriana Săftoiu, ne cunoaștem de foarte mulți ani. Eu sunt cu faptele, nu cu retoricile. Trebuie să văd lucrurile foarte clar, inclusiv starea financiară a Televiziunii Naționale, probabil vor fi audieri în comisiile de specialitate. TVR este sub controlul Parlamentului. În primul rând vreau ca jurnalismul să fie pe primul loc. „Mă interesează situația financiară a Televiziunii Române, mă interesează conținutul să fie cât mai echilibrat și mult mai mult accent pus pe jurnalism. Mă interesează să fie echidistant și imparțial” Știu că sunt jurnaliști foarte buni acolo, dar care nu sunt puși în valoare. Știu pentru că îi cunosc și ne-am văzut pe teren, lucrăm în același domeniu și cred că experiența lor trebuie să fie fructificată. Mă interesează ca TVR să fie mult mai prezent în zona de social media. TVR înseamnă un brand, înseamnă o arhivă uriașă, am văzut că s-a început procesul de digitalizare, dar, așa cum știi și tu, televiziunile din România încep să piardă lupta cu online-ul. E o provocare, pentru că este un mandat foarte scurt. O să am o discuție cu Adriana Săftoiu. Lucrurile sunt foarte proaspete, încă primesc mesaje de la colegii din presă.”

Care este mesajul Sorinei Matei pentru angajații TVR