Cine este avocatul Gheorghe Piperea, candidatul AUR la următoarele alegeri pentru Primăria Capitalei. De la lupta împotriva băncilor pentru dobânzi ascunse, la mandatul de europarlamentar

Conducerea partidului AUR l-a desemnat marți, 27 octombrie, pe europarlamentarul Gheorghe Piperea drept candidat la următoarele alegeri pentru Primăria București, care vor avea loc în vara anului 2028. Decizia vine după ce, la alegerile parțiale din decembrie 2025, organizate la distanță de jumătate de an după ce fostul primar Nicușor Dan și-a mutat biroul la Palatul Cotroceni, AUR a susținut-o, împreună cu PNȚCD, pe Anca Alexandrescu, jurnalista care a obținut peste 128.000 de voturi și s-a clasat pe locul al doilea, în spatele Ciprian Ciucu, actualul edil al Capitalei. Înainte ca AUR să își confirme susținerea pentru Anca Alexandrescu, a fost vehiculat și numele europarlamentarului pentru o posibilă candidatură.

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Studiile, activitatea profesională și funcțiile ocupate de noul candidat AUR la Primăria Capitalei

Gheorghe Piperea s-a născut în 1970, în comuna Singureni din județul Giurgiu. De profesie avocat, acesta a absolvit studiile Facultății de Drept a Universității de București în 1994, după care a urmat un master în dreptul afacerilor.

Ulterior, a urmat un program de studii în cadrul Institutului Național al Magistraturii, iar, în 2005, a primit doctoratul asociat Universității din București și Universității Sorbona.

În perioada 1994-1996, a fost judecător în cadrul Judecătoriei Sectorul 1 București, funcție succedată de cea de avocat în Baroul București. Din 2001, a devenit administrator al Societății Profesionale de Practicieni în Insolvență RomInsolv SPRL.

A mai ocupat, din 2004 până în 2016, funcția vicepreședinte al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, iar, în perioada 2007-2009, membru în Consiliul Baroului București.

De asemenea, Gheorghe Piperea a predat mai multe cursuri la Facultatea de Drept, precum dreptul comercial român, dreptul transporturilor, protecția consumatorilor sau proceduri de insolvență.

Lupta lui Gheorghe Piperea împotriva băncilor / Comisioanele și dobânzile variabile, principalele probleme

La începutul anilor 2000 și începutul anilor 2010, Piperea a devenit din ce în ce mai vizibil în spațiul public, prin procesele colective intentate în numele clienților unor bănci, inclusiv de la BCR și Volksbank.

Acțiunile vizau contracte de credit standardizate, în care clienții susțineau că anumite condiții fuseseră impuse unilateral, motiv pentru care le produceau costuri nejustificate. Printre principalele probleme contestate, se numărau:

Comisioanele bancare – când modul lor de calcul era considerat nejustificat

– când modul lor de calcul era considerat nejustificat Dobânzile variabile – clauze care permiteau băncilor să modifice dobânda fără un temei clar

– clauze care permiteau băncilor să modifice dobânda fără un temei clar Clauzele negociate – în contractele în care clientul nu putea influența efectiv condițiile

– în contractele în care clientul nu putea influența efectiv condițiile Lipsa transparenței – când consumatorul nu putea înțelege costul creditului și obligațiile asumate

Baza juridică invocată a fost Legea nr. 193/2000, care permite controlul clauzelor abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori.

Strategia adoptată de avocatul Gheorghe Piperea urmărea două efecte principale. Pe de o parte, avocatul dorea reducerea costurilor contractuale și recuperarea unor sume dedicate clienților pe care îi reprezenta, iar, pe de altă parte, exercita presiuni asupra pieței bancare de a modifica formularele contractuale și de a face condițiile de creditare mai transparente.

Traseul politic al lui Gheorghe Piperea: De la încercarea de a candida la Președinție în 2009, până la mandatul de europarlamentar obținut în 2024

Gheorghe Piperea a intenționat să intre în cursa prezidențială din 2009, atunci când Traian Băsescu a obținut al doilea mandat la Cotroceni. La acea vreme, Piperea a obținut aproximativ 15.000 de semnături din partea susținătorilor, sub pragul necesar pentru a-și lansa candidatura. Ulterior, în 2012, a candidat ca independent pentru un mandat de deputat, însă nu a reușit să îl obțină.

Din 2017, începe episodul apropierii de Partidul Social Democrat. Piperea a devenit consilier onorific al prim-ministrului Mihai Tudose, însă relația profesională s-a încheiat după doar câteva luni, în contextul criticilor constante pe care acesta i le aducea public liderului PSD, Liviu Dragnea.

La începutul anului 2021, Gheorghe Piperea s-a alăturat partidului AUR, condus, la acea vreme, de George Simion și Claudiu Târziu. La alegerile europarlamentare din 2024, acesta a ocupat poziția a treia pe listele partidului AUR și a reușit să obțină mandatul.

În Parlamentul European, acesta este vicepreședinte al grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, membru al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, membru supleant al Comisiei pentru afaceri juridice și membru supleant al Comisiei pentru afaceri constituționale.