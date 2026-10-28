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AUR propune „A doua unire a românilor”, un plan strategic pentru dezvoltarea României până în 2040

Luiza Dobrescu
AUR propune „A doua unire a românilor”, un plan strategic pentru dezvoltarea României până în 2040
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Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) pregătește un amplu proiect de dezvoltare națională, intitulat „A doua unire a românilor”, care urmărește reducerea decalajelor dintre regiunile țării, modernizarea infrastructurii de transport și energie, consolidarea legăturilor economice cu Republica Moldova și transformarea României într-un actor strategic regional.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat, în cadrul unei întâlniri care a avut loc marţi seara, că proiectul va fi prezentat oficial pe 1 decembrie 2026, la Alba Iulia.

„Noi vă propunem un proiect care se cheamă «A doua unire a românilor». Poate să fie considerată și a treia, depinde cum ne raportăm la actul din 1859-1862. Intenționăm ca, pe 1 decembrie 2026, la Alba Iulia, să prezentăm acest proiect, un document programatic”, a declarat Petrișor Peiu.

Inițiativa readuce în prim-plan un proiect strategic pentru dezvoltarea României, elaborat sub egida Academiei Române și finanțat din fonduri europene, dar abandonat înainte de a fi pus în aplicare.

„Chiar dacă era un proiect al Academiei Române și chiar dacă era finanțat din fonduri europene, a fost băgat într-un sertar și acum am ajuns în situația penibilă în care centrul de greutate al regiunii sud-est europene s-a mutat în centrul Europei, în afara acelei regiuni. (…) Vrem să revenim la acel proiect și să proiectăm o Românie mai coerentă, mai unitară, că de-aia îi spunem «A doua unire a românilor»”, a explicat Petrișor Peiu.

Potrivit liderului senatorilor AUR, proiectul pleacă de la patru probleme majore: dezvoltarea inegală a regiunilor, existența a două state românești, decalajele dintre marile orașe și comunitățile rurale, precum și conectivitatea insuficientă a României cu statele vecine și cu vestul Europei.

Planul strategic „România 2028-2040” presupune dezvoltarea infrastructurii de transport între regiunile țării și către restul Europei, realizarea unui coridor nord-sud care să conecteze Moldova cu Dobrogea și Muntenia, valorificarea Portului Constanța, construirea și modernizarea aeroporturilor, dezvoltarea rețelelor energetice și creșterea capacității de interconectare.

„Chestiunea majoră pe care vrem să o aducem în discuție este restabilirea unui coridor nord-sud, dar nu așa cum este desenat de către vecinii noștri, ci așa cum ni-l dorim noi, adică să lege Moldova, de la nord până la sud, de Dobrogea și de Muntenia. De ce? Pentru că în capătul acestui coridor este Portul Constanța, al doilea punct major în viziunea noastră”, a precizat senatorul AUR.

Totodată, proiectul AUR are în vedere constituirea unui fond public-privat românesc pentru investiții în Republica Moldova, prin care să fie valorificat și ajutorul financiar acordat de România Guvernului de la Chișinău.

„Pentru situația neplăcută a existenței a două state românești, propunem Fondul Moldova pentru investiții în Republica Moldova și transformarea ajutorului financiar internațional acordat necondiționat de Guvernul României Guvernului de la Chișinău, prin stabilirea unui fond public-privat românesc care să facă investiții acolo”, a precizat Petrișor Peiu.

În domeniul educației și al pieței de capital, AUR are în vedere reducerea diferențelor dintre regiunile țării și unificarea burselor de valori de la București și Chișinău.

„Educația prioritară și la același nivel în toate regiunile țării, o bursă unică și puternică. Vrem să propunem un proiect de unificare a bursei de la București cu cea de la Chișinău”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

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