Ion Cristoiu: De ce a plecat Trump de la G7? Ca să nu se întâlnească cu Zelenski!

Ştirea zilei în întreaga lume, nu însă şi în România. M-am uitat, plecat din ţară fiind, m-am uitat pe site-urile de la Bucureşti şi nu am văzut aşa de multe comentarii pentru că presa din România este ocupată cu scărpinatul în cap al lui Nicuşor Dan, dacă pune, nu pune premier şi dacă vom avea premier.

Deşi ceea ce se întâmplă la ora actuală, războiul dintre Iran şi Israel cu uriaşe şi consecinţe geopolitice, interesează în mod direct şi România, deoarece acest război favorizează închipuitor Rusia. Dar ştirea e dată de plecarea intempestivă a lui Donald Trump de la summitul G7, fost G8, dar au scos Rusia.

Se comentează, am văzut pe toate televiziunile din Franţa, o polemică, să-i zicem, binevoitoare dintre Donald Trump şi Macron. Macron ar fi spus că Donald Trump a plecat ca să se încheie un acord între Iran şi Israel sau un armistiţiu şi Donald Trump a răspuns în genul că Macron bate câmpii pe care de obicei, că nu de asta a plecat, de ceva ce e mai important. Eu nu ştiu de ce a plecat din acest punct de vedere, oricum el are un mare interes să facă acum pace, adică are şansa dacă opreşte acest război şi mai ales dacă opreşte ofensiva israeliană, pentru că Bibi Netanyahu vrea neapărat să schimbe regimul de la Teheran şi să facă din Iran un fel de Gaza, că ăsta este Bibi Netanyahu, deci nu ştiu dacă aceasta este cauza.

Sigur este însă că prin această plecare Donald Trump a făcut, în primul rând, a făcut pulbere G7. Oricum el când a venit a criticat scoaterea Rusiei din G8 pentru că de-aia au rămas în G7 şi acolo el trebuia să… o parte importantă a acestui summit era dedicată ajutorului acordat Ucrainei, a venit şi Zelenski, deşi înţeleg care-i treaba Ucrainei cu cea mai puternice state de lume, urma să se întâlnească Trump cu Zelenski şi urma ca Macron şi alţi şmecheri să orienteze întreg acest G7 către, încă o dată, ajutorarea, ajutarea, ajutorarea bietei Ucraina, luptătoare pentru democraţie, lupta împotriva agresiunii ruse şi că e aşa ia să vă dau câteva titluri din presa română.

Înainte de plecare, Zelenski vrea să discute despre achiziţiile de arme americane într-o întâlnire cu Trump. Zelenski a spus ce intenţionează să discute la întâlnirea cu Trump. Zelenski vrea să discute cu Trump despre achiziţii militare.

Summit G7 în Canada, întrevederea lui Trump cu Zelenski, una din mizele reuniunii. Zelenski e gata să pună presiune pe Trump la Summit G7, ce vrea liderul ucrainean. Summitul G7 începe în Canada, aşa Zelenski vrea să se discute.

Deci, băieţii ăştia, Macron şi Merz, l-au adus pe Zelenski. Nu ştiu dacă Trump a fost încântat de această prezenţă, dar au vrut să transforme G7 ca fiind marcat de sprijinul dat Ucrainei. Se prevedea şi o declaraţie. Sigur, a intervenit chiar şi în condiţii de război între Iran şi Israel, unde s-a dat o declaraţie comună scăldată. Se miza foarte mult pe asta. S-a întâlnit în sfârşit G7 şi a fost şi Trump acolo, care s-a întâlnit cu Zelenski.

Deci, Trump e de acord cu noi, numai că Trump a plecat. Deci, eu nu ştiu dacă a plecat ca să facă armiştitu, că mă rog, nu era mare problema. Problema este că, aşa cum spune el, a plecat pentru ceva mult mai important.

Ea a dat cu flit lui Zelenski şi a dat cu flit Occidentului, care voia să transforme G7 într-o reuniune, într-un semnal dur dat ruşilor pe creşterea tensiunilor. Acum războiul, cum spun analiştii dintre Iran şi Israel, face mediator culmea nu pe Trump, ci pe Putin, care are relaţii şi cu Iranul foarte bune şi cu Israelul foarte bune. Deci, din punctul acesta de vedere, G7 este o victorie a lui Putin, care azi noapte mai a bombardat Kievul, dar cine să se mai ocupe acum de bombardarea Kievului, când toţi sunt ocupaţi cu bombardarea Teheranului?

CITIȚI ȘI: