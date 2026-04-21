Ironii în ședința tensionată a PNL. Gigel Știrbu către Rareș Bogdan: „Ziua ta de pensat e marțea”

Ședința conducerii PNL a fost plină de replici dure, poziții ireconciliabile și, pe alocuri, ironii. Una dintre cele mai comentate a venit din partea lui Gigel Știrbu, care l-a înțepat direct pe europarlamentarul Rareș Bogdan.

Într-un moment în care discuțiile despre alianțe și direcția partidului deveniseră tot mai apăsate, Știrbu a aruncat replica care a stârnit reacții în sală:

„Ziua ta de pensat e marțea”, a spus Știrbu către Bogdan.

PNL votează „planul de bătaie”

Premierul Ilie Bolojan pune la cale un plan pentru a rămâne la putere, după ce PSD i-a retras sprijinul politic, în urma votului de luni. Susținut total de PNL, chiar și de cei care îl contestau, inclusiv la negocierile de la Palatul Cotroceni cu Nicușor Dan, Bolojan a anunțat că nu îşi dă demisia şi pregătește un guvern fără PSD.

„Tot ce a făcut PSD în ultima perioada mințind electoratul, mințind legat de acțiunile pe care nu și le-a asumat, nu face decât să descalifice această acțiune politică. Așa cum v-am spus, în continuare voi continua să exercit mandatul de premier, lucrând pentru cetățenii țării noastre, în așa fel încât să asigurăm stabilitatea guvernării și să facem ceea ce trebuie pentru România”, a spus Ilie Bolojan după ce PSD i-a retras sprijinul.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Stenograme incendiare din interiorul ședinței PNL! Boc propune ca PNL să înlocuiască PSD în ministerele vacante: Cămara trebuie curățată/E momentul să dovedim ce putem. Senatoarea Pauliuc propune votarea unei rezoluții anti-AUR/Thuma: Suntem îngrijorați/ PNL merge pe o politică de izolare. R. Bogdan: dacă miniștrii PSD au fost atât de răi, de ce nu ați cerut schimbarea lor