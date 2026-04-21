Stenograme incendiare din interiorul ședinței PNL! Boc propune ca PNL să înlocuiască PSD în ministerele vacante: Cămara trebuie curățată/E momentul să dovedim ce putem. Senatoarea Pauliuc propune votarea unei rezoluții anti-AUR/Thuma: Suntem îngrijorați/ PNL merge pe o politică de izolare. R. Bogdan: dacă miniștrii PSD au fost atât de răi, de ce nu ați cerut schimbarea lor

Ședința conducerii Partidului Național Liberal a fost cu scântei. Din stenogramele intrate în posesia Gândul reiese un conflict real între lideri, cu poziții ferme despre viitorul partidului și despre posibile alianțe. În centrul discuțiilor a stat propunerea venită de la Nicoleta Pauliuc. Prim-vicepreședintele PNL a cerut o linie clară – fără negocieri cu partidele suveraniste – AUR, SOS și POT.

Totul a pornit de la întrebările adresate direct liderului partidului, pe fondul speculațiilor despre un posibil guvern minoritar.

„Domnule președinte, ați zis că România poate funcționa cu un guvern minoritar. Ați început negocierile pentru formarea unei majorități? Ați început discuțiile cu SOS, AUR, POT?”, a întrebat Pauliuc.

Mesajul ei a fost clar, și anume că o apropiere de aceste partide ar afecta grav imaginea PNL.

„În ultimii 5 ani am construit față de AUR o imagine corectă: că e rusofil, că nu ne așezăm la masa cu ei, că trebuie să-i scoatem în afara legii. Dacă începem negocieri cu ei, este o problemă de imagine și doctrinară. Încep alegeri parlamentare în multe state din UE. Avem nevoie de fonduri.”

Ca să nu lase loc de interpretări, Pauliuc a venit și cu o soluție concretă, o rezoluție care să interzică orice discuții cu aceste formațiuni, fără acordul conducerii.

„Vă propun să votăm: în temeiul statutului să adoptăm că nu susținem discuții și negocieri cu SOS, POT, AUR, nici direct, nici indirect. Dacă asta se va întâmpla, trebuie să supunem în prealabil votului BPN. Asta protejează și PNL, și pe președintele Nicușor Dan”.

Veștea respinge criticile din interior

Pe de altă parte, Adrian Veștea a intervenit cu o replică directă la declarațiile lui Ilie Bolojan, care sugerase că liderii PNL au fost „marionete” până în 2024.

„Înțeleg că până în 2024 la nivelul PNL am fost marionete. În ceea ce mă privește, mă simt cu inima împăcată. Noi, miniștrii PNL, am respectat principiile și am pus în practică tot ce ne-au stabilit colegii noștri care mergeau la ședințele de coaliție. Nu am fost marionete”.

El a mutat discuția și spre relația complicată cu USR, folosind exemplul Brașovului.

„Eu sunt din Brașov, mandatul trecut a câștigat USR primăria Brașov, dar ultimul mandat PNL l-a câștigat. Noi am colaborat cu USR și mereu am avut piedici din partea lor. Când am făcut, de exemplu, aeroportul, mereu petiții și alte tergiversări”.

Concluzia lui Veștea a fost că partidul trebuie să se organizeze intern înainte de orice negociere externă.

„Avem peste 1500 de primari, trebuie să ne implicăm mai mult în organizațiile județene, avem conduceri interimare. (…) Trebuie să ne organizăm înainte să vorbim de coaliții. Să evaluăm lucrurile”.

Emil Boc: „Va urma un guvern interimar în care miniștrii PNL vor prelua portofoliile PSD”

Intervenția lui Emil Boc a adus un alt unghi. Primarul din Cluj-Napoca a spus direct că PNL nu vrea o alianță ideologică cu USR, ci doar votanții acestuia.

„Noi vrem electoratul USR, nu vrem ideologic USR. Din nefericire, USR nu are capacitatea să dea tonul unei guvernări în țară sau în comunități locale. Trebuie să fie o colaborare parlamentară cu ei, dar fiecare cu electoratul propriu”.

În același timp, Boc a avertizat că partidul nu trebuie să intre într-o poziție de subordonare.

„PNL să nu fie cățelușul de companie al USR”.

El a conturat și un scenariu realist pentru perioada următoare.

„Cel mai probabil va urma un guvern interimar. Vom avea 45 de zile ca PNL să demonstreze ce poate face. Să arătăm că oamenii nu sunt doar cifre și statistici. Unele greșeli puteam să nu le facem. Trebuie să arătăm oamenilor că ne pasă de ei”. „PNL să rămână partidul responsabilității față de România. Din punct de vedere politic, repoziționare: PNL nu trebuie să fie butoniera PSD/ USR. PSD să-și facă ordine în partid, nu în PNL. Noi vrem electoratul USR, nu pe USR. USR nu e matur suficient. Trebuie colaborare parlamentară, dar fiecare cu electoratul propriu. În PNL să aducem electoratul, nu prin diluare ideologică. Trebuie repoziționare ideologică a PNL. Guvernarea: cu toții simțim două lucruri: ați dat tot ce a trebuit pentru România și PNL, iar PNL e în spatele dvs. Va urma un guvern interimar în care miniștrii PNL vor prelua portofoliile PSD. E momentul să dovedim ce putem, avem 45 de zile la dispoziție. Trebuie să corectăm unde am greșit, am corectat unele lucruri, dar puteam să le facem de la început bine. Această componentă de a le arătă oamenilor că ne pasă de ei. Cămară trebuie curățată. Vor veni natural după 45 de zile să vă susțină în Parlament. Nu trebuie să votăm rezoluție azi, ci să vină parlamentarii natural la PNL să-l susțină în 45 de zile. Noi nu trebuie să justificăm azi nimic pentru că facem ce trebuie pentru România”, a spus Boc.

Rareș Bogdan: Dacă miniștrii PSD au fost atât de răi și au fost anti-reformiști, de ce nu ați cerut schimbarea lor?

„Am mai spus că nu înțeleg, dacă miniștrii PSD au fost atât de răi și au fost anti-reformiști, de ce nu ați cerut schimbarea lor? Am mai zis ca nu înțeleg. Luarea la tintă a președintelui României! Că ar trebui parteneriat cu președintele, nu atacuri la adresa lui”, a spus Rareș Bogdan.

Cătălin Predoiu: „Trebuie să ne păstrăm identitatea”

„Avem în acest moment o singură certitudine. Voința politică și decizia de a susține președintele partidului până la capăt.

Dincolo de această certitudine, avem în față numai incertitudini. Oricât am încerca să planificăm, suntem în fața unui interval de timp nedefinit, trebuie să confruntăm incertitudini, trebuie să calibrăm pașii.

Primul impas: efectul aventurii politice declanșată de PSD asupra tuturor partidelor din coaliție. Nimeni nu ne poate prezice care sunt consecințele cutremurului produs ieri. Această coaliție nu trebuia să ajungă în acest punct. Cred că singura cale pentru a evita acest decont e să scoatem țara din criză, de aici am și plecat.

Îndemn să ne regăsim menirea, încrederea, să nu uite acest partid cine este. Trebuie să ne păstrăm identitatea”, a spus ministrul de Interne, Cătălin Predoiu.

Raluca Turcan susține că slăbirea guvernării înseamnă trădare

„Avem obligația să punem oglinda: cine a generat această criză. Slăbirea guvernării în această perioadă atât de dificilă echivalează cu act de trădare națională”, a spus Raluca Turcan.

Gigel Știrbu: Cu PSD niciodată nu poți să stai la masă și să faci un proiect

„Singurul partid politic care astăzi are aderență la public este PNL. Asta se întâmplă datorită prestației prim-ministrului Bolojan. Am văzut aseară, văd și acum, că toată lumea vă susține. Dacă există cineva care îmi aduce argumente că de fiecare dată când PSD a făcut o alianța cu un partid și acea formațiune a ajuns bine, eu plec acasă. Niciodată nu s-a întâmplat asta. Cu PSD niciodată nu poți să stai la masă și să faci un proiect”, a intervenit Gigel Știrbu.

Hubert Thuma: „Izolarea asta a noastră nu ne duce nicăieri”

„O să încep cu o glumă, am văzut că ati fost la o ședință a organizatiei București si v-au întrebat cum rezistați la atacuri, ați spus ca: «atunci când te înjură unii, e ca o binecuvântare». Dacă merg pe acest raționament, și uitându-mă pe sondaje având în vedere că 80% dintre români cred că țara noastră merge într-o direcție greșită, și probabil ne înjură, pot să constat că suntem un partid binecuvântat.

Suntem îngrijorați și suntem îngrijorați pentru că am vrea să știm care e relația dvs cu președintele României. Vă spun acest lucru pentru că am văzut în ultimul timp colegi care-l atacă constant pe Nicușor Dan, că președintele României nu e asumat, nu-și asumă relația cu dvs și nu înțeleg cum am ajuns aici.

Pentru că și-a asumat relația cu noi când a acceptat să fiți premierul României. Și acum mă uit în istorie: colaborarea dintre Boc și Băsescu a fost în ambele sensuri, a fost o susținere reciprocă, primul lucru făcut la o lună după ce am ajuns la guvernare a fost mărirea TVA-ului deși dorința lui Nicușor Dan a fost să nu facem acest lucru.

Ce mă îngrijorează cel mai mult e faptul că PNL merge pe o politică de izolare, o izolare pe care a făcut-o PD tot când Băsescu era președintele României. PD a câștigat alegerile în 2009, s-a izolat și la următoarele alegeri, scorul a fost de 12 la sută, au scăzut cu 65%.

Dacă continuăm și noi această politică de izolare nu știu unde vom ajunge. Mă refer și la declarația consilierului dvs Vlad Gheorghe care, acum câteva zile, nu avea altceva de făcut decât să-l atace pe Kelemen Hunor, n-am înțeles motivul. UDMR este partenerul nostru de 20 de ani de zile. Izolarea asta a noastră nu ne duce nicăieri”, a spus Hubert Thuma.

RECOMANDAREA AUTORULUI