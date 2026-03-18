Kelemen Hunor: Cred că această coaliție va merge mai departe. Bolojan nu trebuie să plece

Cred că acestă coaliție va merge mai departe, susține președintele UDMR, Kelemen Hunor. El afirmă că premierul poate fi schimbat doar de PNL, nu ceilalți lideri din coaliție.

„Din punctul meu de vedere această coaliție trebuie să meargă mai departe. Nu e problemă să ai o criză politică guvernamentală de 2-3 săptămâni. Dacă ai o soluție? Ce faci după? Dar în acest moment eu nu văd o altă soluție, o altă alternativă. Deci trebuie să meargă mai departe. Din punctul meu de vedere cu Ilie Bolojan. Doar de PNL depinde dacă e sau nu este Bolojan”, susține liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Referitor la buget, Kelemen Hunor spune că UDMR a propus „o soluție de compromis”.

„Noi am venit cu această soluție de compromis să introducem un articol sau un punct în Legea bugetului, în care să spunem că creditele de angajament se măresc cu 1,1 miliarde și după rectificare, sigur, tragi din acele credite de angajament”, susține liderul UDMR, Kelemen Hunor.

El precizează că bugetul se modifică în Parlament și nu este obligatoriu să rămână în forma Guvernului.

„Nu cred că ar fi o înfrângere pentru nimeni, nici pentru premier, nici pentru Guvern, nici pentru coaliție, că se mai modifică câte ceva. Am avut o discuție duminică în care am constatat că nu ne vom întâlni luni, că e activitate în comisiile de specialitate pe buget și eventual, dacă e cazul, să discutăm marți sau miercuri”, precizează Kelemen Hunor.

Despre ajutorul one-off pentru pensionari, liderul UDMR a precizat că o parte ar trebui acordat înainte sau după Paște, în funcție de adoptarea bugetului, iar cealaltă parte după rectificarea bugetară – în septembrie sau octombrie.

